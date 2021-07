KAMILA KABELJO PONOSNO POKAZALA TELO I ISTAKLA STOMAK: Mi smo stvarne žene s oblinama, celulitom, strijama i masnoćom! (VIDEO)

Pevačica Kamila Kabeljo (24) jedna je od žena koje javno pričaju o žneskom telu i samouvereno pokazuju svoje mane, a jedan njen TikTok video u u kome govori upravo na ovu temu, oduševio je njene obožavatelje.

- Volim svoje telo - napisala je pevačica uz snimak iz auta koji je podelila na "TikToku".

- Trčala sam u parku i bavila se svojim poslom trudeći se da budem u formi, trudeći se da budem zdrava. I nosila sam top koji pokazuje moj stomak i nisam ga uvlačila. Jer trčala sam i postojala kao normalna osoba koja ne uvlači stomak sve vreme. I pomislila sam "dođavola". No, onda sam podsetila sebe na to da je ratovanje sa svojim telom tako zastarelo - istakla je Kamila.

- Zahvalna sam na ovom telu koje mi dopušta da radim šta treba. Mi smo stvarne žene s oblinama, celulitom, strijama i masnoćom. I moramo to imati, dušo - dodala je pevačica.

Kabeljo je u video-snimku zapevala i pesmu pokojne soul-dive Arete Frenklin "Giving him something he can feel".

"Predivna si, kraljice", "Tako sam ponosna na tebe", "Kakav uzor", "Tako mi se sviđa ovaj video! Budimo zahvalni za svoja tela", "Ne znaš koliko mi je ovo trebalo", "Hvala što si ovo podelila", "Činjenica je da normalna tela kao naša privlače momke kao što je Šon Mendes. Pobeda", komentarisali su njeni pratioci.

Inače, Kamila je nedavno svojim izgledom podstakla nagađanja o trudnoći.

