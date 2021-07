KIM KARDAŠIJAN I ALEKS RODRIGEZ U VEZI: Čuvena Mamadžerka bacila oko na bivšeg verenika Džej Lo! Po svaku cenu želi da ih spoji!

Kris Džener, navodno na sve moguće načine pokušava da smuva svoju ćerku Kim Kardašijan i bivšeg verenika Dženifer Lopez, Aleksa Rodrigeza.

Kada je Kris Džener u pitanju, sve je jasno kao dan - šta zamisli, uglavnom i ostvari, a nadimak "mamadžerka" nije dobila bez razloga.

Međutim, iako se do sada nije mešala u ljubavne izbore svoje dece, izgleda da je ovog puta rešila da prekrši to pravilo i to samo iz razloga što misli da je pronašla savršenog partnera za svoju ćerku Kim koja prolazi kroz razvod od Kanje Vesta.

Naime, njen izbor je, ni manje ni više, nego bivši verenik Dženifer Lopez, Aleks Rodrigez. I dok Džej Lo nakon raskida veridbe sa nekadašnjim sportistom uživa u staroj/novoj vezi sa Benom Aflekom, i sam Rodrigez uhvaćen je sa različitim ženama, ali se ispostavilo da nije ni sa jednom od njih.

Sada su se pojavili navodi da su Aleks i Kim u kontaktu već mesecima, i da flertuju, a da je upravo Kris ta koja ih podržava u svemu i "huška" na sledeći korak.

- Oni bi mogli da postanu američki zlatni par - rekla je navodno Kris Rodrigezovim prijateljima.

- Kim nije uobičajen tip na koji bi Aleks pao, ali pokušava po svaku cenu da nađe nekog sa kim bi mogao da tera kontru Džej Lo i Benu - potvrdio je izvor blizak Rodrigezu i dodao:

- Super je i što je Kim mlađa od Džej Lo, a Aleks je impresioniran što pokušava i da postane advokat.

- Pričaju svakodnevno i to baš dosta. Još je rano, ali kako vreme odmiče sve se više čine savršenim jedno za drugo, a Kris pritiska Kim da mu pruži šansu - završili su izvori bliski Rodrigezu.

Da li će Kim popustiti i poslušati majku ili će ipak držati granice visoko, s obzirom na to da su dobri prijatelji sa Dženifer Lopez, ostaje da vidimo, ali mnogi su mišljenja da ne bi bili loš par. Šta vi mislite?

