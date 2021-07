POSLE SNIMANJA SMO IMALI ODNOSE 7 PUTA DNEVNO! Zvezde poznatog šoua šokirale priznanjem: Prijatelji su bili zabrinuti zbog nas!

Emili Miler i Kem Holms, zvezde emisije "Too Hot to Handle", nedavno su iznenadili sve priznanjem da su nakon što se zvanično završlio snimanje programa imali odnose sedam puta dnevno i to punih nedleju dana.

Kako kažu, u trenutku kada su se upoznali "kliknulo je nešto", ali zbog pravila igre nisu smeli da budu intimni.

Izgubljeno vreme nadoknadili su odmah po završetku snimanja sezone o čemu su otvoreno govorili u jednoj emisiji.

- Prijatelji su bili zabrinuti zbog nas, rekli su nam da je naša s*ksualna aktivnost možda ipak malo preterana - rekli su kroz smeh.

- Momentalno smo privukli jedno drugo, što se nije toliko ni videlo u prvoj epizodi, ali jednostavno nismo mogli da odolimojedno drugom, što nam je otežalo situaciju na snimanjima - priznali su.

Kurir.rs/A.A./dailymail

