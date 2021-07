DŽEJ LO NAPUNILA 52 GODINE, A IZGLEDA KAO AVION: Zamalo je izgubila glavu u PUCNJAVI, njen emotivni život je uvek bio TEMA BROJ 1!

Možda zvuči kao naučna-fantastika, ali Dženifer Lopez danas puni 52 godine. Pevačica, glumica i sudija u talent programima je najvrednija žena u šou-biznisu. I dok su neke njene kolege posustale kako su godine prolazile, Džej Lo nijednog trenutka nije dozvolila da je vreme pregazi - u doslovnom smislu te fraze.

Dženifer Lopez je rođena 24. jula 1969. godine. Devojka iz Bronksa čiji su roditelji Portorikanci karijeru je započela kao plesačica za američki bend New Kids on the Block 1991. godine. Posle uloge u filmu "Selena" i prvog albuma "On the 6" zvezda je bila rođena. U toku svoje dugogodišnje karijere snimila je osam studijskih albuma i 33 filma.

Pored uspešne muzičke karijere i delimično uspešne filmske i televizijske karijere, jer kritičari nikad nisu bili blagonakloni prema Dženifer Lopez jer su smatrali da su njeni filmovi bili popularni samo zbog nje, a ne zbog glumačkog talenta, najveći deo karijere pevačice obeležili su njeni emotivni partneri.

Sam početak muzičkog rolerkostera obeležila je veza sa reperom i muzičkim mogulom Paf Dedijem. Emotivni odnos je bio glavna tema svetske štampe nakon pucnjave u klubu koja se dogodila na Menhetnu 27. decembra 1999. godine. Naime, došlo je do sukoba između Paf Dedija i njegovog štićenika sa drugim čovekom nakon čega se dogodio obračun vatrenim oružjem u klubu kojem je prisustvovala pevačica. Nakon ispitivanja u policiji i mutnih poslova u koje je bio umešan reper Dženifer Lopez je raskinula vezu.

Dženifer je bila u braku sa Kubancem Odžani Noom godinu dana kojeg je 2006. godine sprečila da objavi knjigu o njihovom braku. Potom je usledio drugi brak sa koreografom Krid Džadom koji je takođe trajao godinu dana. Treću sreću je potražila sa rediteljem i glumcem Benom Aflekom, a par je u medijima predstavljen kao idealan par.

Ni ovaj emotivni odnos nije uspeo i nekoliko dana pre venčanja par se rastao. Dženifer Lopez je bila u dugogodišnjoj vezi i braku sa pevačem Markom Antonijem sa kojim je dobila blizance. Posle rastanka i pokušaja mirenja Dženifer Lopez je pronašla utehu u proslavljenom bejzbol igraču Aleksu Rodrigezu sa kojim je bila vezi od februara 2017. godine.

U ironičnom ljubavnom spletu događaja, nakon mnogo nagađanja Džej Lo se rastala sa proslavljenim sportistom i vratila se staroj i velikoj ljubavi, holivudskoj zvezdi Benu Afleku.

Pevačica važi za jednu od najzgodnijih i najlepših na svetu. Bez obzira ne neuspele ljubavi, mnogo obaveza i porodicu Dženifer Lopez je nekim čudom uspela da izgleda sve bolje i bolje kako je vreme prolazilo.

