MIODRAG RADONJIĆ USPEO U SEBI DA POMIRI POLICAJCA I KRIMINALCA: Za njega nema odmora ovog leta, evo šta će da radi popularni BAĆA

Glumac Miodrag Radonjić 19. jula poklonio se publici na Filmskom festivalu u Puli nakon premijere filma "Južni vetar 2: Ubrzanje". Upravo mu je ovo ostvarenje Miloša Avramovića pre pet godina donelo veliku popularnost, a ulogom kriminalca Baće osvojio je srca publike. Od avgusta ga čeka snimanje i istoimene serije. A suprotno toj roli jeste lik policajca kojeg je oživeo u popularnom serijalu "Ubice mog oca", čije je snimanje petog nastavka završeno prošlog proleća.

Pitanje hiperprodukcije serija nije zaobišlo ni ovog mladog glumca.

- Ovaj trend sigurno neće nestati baš tako iznenada, što bi se reklo, na rez. Ali svakako će jednom sve ovo prestati. Neminovno da se mora završiti, kao i sve drugo u poslu i životu. Mislim da to nema veze samo sa igranim programom, već je taj nagli talas i trend povezan sa nekim vidom tržišnog razvijanja čitave te industrije, kao što je sve veći broj novih TV kanala u zemlji, pojave svih tih frekvencija. Činjenica je da nas kao naroda ima sve manje, nažalost, a tih kanala je sve više, što zabrinjava i zbunjuje u isto vreme. Kako je onda to moguće i logično? Ko to sve gleda? Mnogi glumci igraju u toj gomili serija, a ko će da ih gleda u tolikom broju - pita se junak gledanih serijala za Tanjug i dodaje:

- Publika može da prati jednu, dve TV serije koje ih veoma zanimaju, i to treba da im je dovoljno. Naravno, postoje i oni ljudi koji sede po ceo dan i gledaju serije, filmove, to su pravi filmofili. Ali mislim da je sve to preterivanje. A dokle će trajati hiperprodukcija serija, to niko pouzdano ne ume da odredi - zaključio je Radonjić.

