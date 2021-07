NIKOLA KOJO VUČE KONCE U NASTAVKU TAJNI VINOVE LOZE: Ženu mu igra hrvatska lepotica, a serija dobija još jendo veliko pojačanje!

Za manje od 24 sata pašće prva klapa druge sezone hit serije "Tajne vinove loze". Popularna melodrama prikovala je milione ljudi za ekrane, a u nastavku će glavnog negativca igrati Nikola Kojo, a njegovu ženu tumačiće po mnogima najlepša i najtalentovanija hrvatska glumica Nataša Janjić Medančić.

Kojo se, podsetimo, pojavio u poslednjoj epizodi prve sezone, a u novim će glavnoj junakinji Veri Smiljanić (Sloboda Mićalović) pokušati da zagorča život. On igra opasnog kriminalca koji će pokušati da pomogne Jeleni Tomović (Milica Zarić) da se osveti svom nevernom mužu Vuku Tomanoviću (Vojin Ćetković). Ljubav između Vuka i Vere nailazi na mnogo prepreka, jer on ne može da se razvede.

foto: Privatna Arhiva

Nikola Kojo i Nataša Janjić će deo scena snimati u vili na Dedinju, koja je iznajmljena za potrebe snimanja, ali i u vinogradima u Subotici i Negotinu.

- Radujem se povratku na posao, nakon dvoje dece, porodiljskog odsustva, karantina i svega što nas je zaustavilo na neko vreme. "Tajna vinove loze" će biti i moj prvi službeni angažman i poseta Beogradu. Uzbuđena sam, dakle na više nivoa. Uloga je velika i glumačka ekipa koju poznajem i ona koju ću tek da upoznam su odlične i nadam se da ćemo lepo sarađivati - kaže Nataša Janjić Medančić za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Hrvatska glumica nije nepoznata našoj publici. Igrala je u filmovima Srđana Dragojevića "Sveti Georgije ubiva aždahu" i "Atomski zdesna". Jedna je od retkih koja otvoreno govori o golotinji na filmu, šta su joj tada zamerali.

- Za mene je to samo moj kostim u toj sceni. Ja to stvarno tako vidim, to je deo mog posla i zašto bih ja to uopšte komentarisala. Neka reditelj kaže je li to bila dobra scena, nisam ja bila gola, bio je go njegov lik - izjavila je Nataša za Jutarnji list.

foto: Damir Dervišagić

U novim epizodama otkrićemo Verino poreklo. Ona je dete koje nema roditelje, pa će publika saznati kako je došla do Negotina. Zanimljivo je da će njenu majku, koja se pojavljuje u flešbekovima, igrati Dragana Mićalović, mlađa sestra Slobode Mićalović.

Drugu sezonu ponovo radi "Metro produkcija" u saradnji sa Telekomom Srbija, a snimanje će trajati do oktobra. Literarni predložak za seriju "Tajna vinove loze" nastao je iz pera spisateljice Mirjane Bobić Mojsilović. Svako veče na RTS i Superstar kanalu ovu seriju gledalo je više od milion i po ljudi. U nastavku od starih junaka ostaju Vanja Nenadić, Dragan Dragi Petrović, Anita Mančić, Dara Džokić, Marko Vasiljević, Luka Grbić, Jovo Maksić i drugi. Drugu sezonu će kao reditelji potpisati Ana Marija Rosi i Gorčin Stojanović.

foto: Mondo/Goran Sivački

Kurir.rs

Bonus video:

00:46 KUĆA ACE BERČEKA ZAVRŠILA U SERIJI TAJNA VINOVE LOZE: Kurir zavirio na set i pogledajte šta smo još saznali! (KURIR TV)