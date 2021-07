ANDRIJA MILOŠEVIĆ UŽIVA ZA SVE PARE U LUKS VILI: Pored velikog bazena i pogleda na more, svi komentarišu njegov HIT stajling! FOTO

Glumac Andrija Milošević i njegova devojka Aleksandra Tomić uživaju na odmoru na ostvrvu Aruba, a kadrovi sa romantičnog putovanja oduševili su mnoge.

Naime, glumački par uživa u vili iz koje se prostire predivan pogled, a njih dvoje nisu mogli da odole da ne podele kako izgleda zalazak sunca.

U dvorištu vile nalazi se ogroman bazen, odakle se vidi plaža i more, pa je pogled na ovaj pejzaž predivan.

Aleksandra je iznenadila sve kada je postavila jednu Andrijinu fotku, na kojoj on pozira u šarenom duksu.

Podsetimo, Andrija i Aleksandra su u dugogodišnjoj i srećnoj je vezi. Par se upoznao u pozorištu, a glumica je svojevremeno otkrila kako je izgledao njihov susret.

- Ništa spektakularno nisam mislila o njemu. Mi smo se upoznali kada sam došla da radim dečju pozorištnu predstavu „Mala sirena” u Pozorištu „Boško Buha”. Tek sam bila završila akademiju, a on je bio jako ljubazan i fin. Kasnije, kada smo počeli da se zabavljamo, uticala sam na to da se bolje oblači. Otkada smo u vezi ima sve bolji i bolji stil odevanja, što je za mene veliki kompliment. Nema više šljokica, cirkona i šarenih zmajeva. To je ukinuto - rekla je ranije za Blic Aleksandra.

