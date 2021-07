ZVALI SU JE SRPSKA KEJT MIDLTON! Ovo je ćerka Emira Kusturice, zabavljala se s PRINCEM, a evo čime se bavi

Reditelj Emir Kusturica znao je da kaže da su žene njegova večita inspiracija, ali samo jedna dama je dugi niz godina njegova najveća podrška u svemu.

Supruga Maja Kustirica više od 25 godina sa ovim umetnikom deli one lepe, ali i one teške momente. Maja je završila Svetsku književnost na Filološkom fakultetu, ali je uz svog supruga počela da se bavi produkcijom. U javnosti o Maji reditelj ne želi mnogo da priča, ali kada smo ga jednom upitali ko pravi više kompromisa u braku, supruga ili on, dao je jasan odgovor i istakao na čemu joj je najviše zahvalan.

Iz velike ljubavi sa Emirom Maja je rodila dvoje dece, ćerku Dunju i sina Stribora.

Dunja je krenula je stopama svojih roditelja, te diplomirala dramaturgiju, a godinu dana studirala je istoriju umetnosti na Sorboni u Parizu i danas je selektor Kustendorf filmskog i muzičkog festivala.

Ono po čemu je javnost najbolje pamti je veza sa princem Aleksandrom III Karađorđevićem, a iako je tadašnjeg partnera pratila na gotovo svim događajima, Dunja je otvoreno isticala da joj nimalo ne prija pojavljivanje u medijima.

"Meni to smeta, ja mislim da se privatni život naziva privatni život upravo da se o tome ne bi pisalo. Nisam profil žene koja voli da se eksponira kada su takve stvari u pitanju i da sa njima izlazim javno", rekla je svojevremeno Dunja Kusturica.

U vreme trajanja romanse sa princem mnogi su je upoređivali sa princezom Marijom Karađorđević, a jedno vreme su joj davali i nadimak "srpska Kejt Midlton".

