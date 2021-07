NAKON RASKIDA SA DŽENIFER LOPEZ ŽIVI PUNIM PLUĆIMA: Aleks Rodrigez za 46. rođendan napravio nezaboravnu žurku!

Američki bejzbol igrač Aleks Rodrigez igrao je 22 sezone u višoj američkoj bejzbol ligi pa je ostvario zavidne rezultate na sportskom polju. Ipak, poslednjih nekoliko godina pažnju javnosti plenio je zbog veze s latino divom Dženifer Lopez.

Rođen je u porodici imigranata iz Dominikanske Republike u Njujorku, a odrastao je uz polubrata Džoa i polusestru Suzi. Kada je imao četiri godine, njegova se porodica preselila natrag u Dominikansku Republiku, ne bi li se kasnije trajno preselili u Majami. Još kao dečak trenirao je bejzbol, a kada je počeo profesionalno da se bavi tim sportom, niko mu više nije bio ravan. Jedan je od najpoznatijih sportaša svoje generacije na području SAD-a.

Živeo je uglavnom povučenim životom do pre nekoliko godina, a s prvom suprugom Sintijom Krurtis upoznao se u jednoj teretani u Majamiju. Venčali su se 2002. godine, a u braku su dobili dvoje dece. Godine 2008. Sintija je zatražila razvod, a kao razlog je navela emotivno zanemarivanje nje i dece, kao i nekoliko afera koje je ima u braku. Šuškao se da je između ostalog bio i s Madonom, ali kraljica popa to je opovrgnula.

Rodrigez je 2017. godine započeo vezu s pevačicom i glumicom Dženifer Lopez, a dve godine kasnije objavili su veridbu. Često je govorio kako nikada u životu nije upoznao nekog tako jakog kao što je Lopez, a naglašavao je kako je predana majka, obožava svoj posao i odlična devojka. U aprilu ove godine par je šokirao sve objavom da se razilaze, a ubrzo zatim Džej Lo je objavila da se pomirila sa svojom bivšom ljubavi, Benom Aflekom.

Prema pisanjima američkih medija, penzionisani bejzbol igrač neprijatno se iznenadio kada je video prve fotografije Lopez s Aflekom u maju jer se nadao da među njima nije gotovo i da će mu dati novu šansu.

Rodrigez je nedavno objavljivao na Instagramu storiju fotografije s bivšom suprugom Sintijom Kurtis i otkrio da se druže u teretani. Šuškalo se da to radi kako bi učinio Lopez ljubomornom, no ona baš za to i ne mari.

Rođendansku zabavu ove godine je pripremio u Italiji, a relativno blizu pre samo koji dan uživala je i Džej Lo s Benom Aflekom. Svima želi da dokaže da nakon raskida s pevačicom uživa punim plućima, a na Instagramu je otkrio samo delić atmosfere. Pre ukrcaja na privatni avion, Aleksa su dočekale velike svetleće brojne njegovih godina, a sve je bilo ukrašeno velikim balonima. Pregršt hrane i litre alkohola bile su neizostavan deo njegova žurku a s prijateljima je uživao na jahti vrednoj 130 miliona dolara.

