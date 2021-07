PIO SAM LITAR VOTKE DNEVNO, BIO BIH MRTAV ODAVNO! Slavnog glumca je OVA lepotica spasila sigurne PROPASTI!

Glumac Ser Moris Džozef Miklvajt (88) pre par godina otkrio da se u mladosti borio sa alkoholizmom, i da je jedino njegova druga supruga, Šakira Kejn uspela da ga vrati na pravi put.

– Bez nje, bio bih mrtav odavno. Utopio bih se u alkoholu, a smrt bi bila izvesna. U mladosti, nisam vodio računa o sebi. Pio bih litar votke dnevno i pušio bih po nekoliko kutija cigareta – rekao je glumac i dodao da je takav stil života vodio jer nije mogao da se izbori sa konstantnim stresom, piše Shm.

foto: Profimedia

– Nisam bio nesrećan, više me je stres uzimao pod svoje. Sva ta pitanje: “Da li da prihvatim novu ulogu? Kako da je odigram? Kako ću da zapamtim sav taj tekst?” Ta pitanja su me iscrpljivala i izazivala stres. Kada sam upoznao Šakiru, ona me je jednostavno smirila – pričao je Kejn 2016. godine.

– Ona mi je desna ruka, njoj se poveravam i ne postoji događaj i misao koju nisam podelio sa njom. Upoznao sam je kada sam već bio poznat, ali sigurno ne bih stigao tu gde jesam, da nije bilo nje – priznao je glumac.

– Nikada mi nije rekla: “Moraš da prestaneš da piješ”, ali otkako sam je upoznao, sam sam poželeo da ostanem trezan – zaključio je Kejn.

Kejn je jednom prilikom rekao da muškarac ženi mora sve da govori i da ne sme da živi paralelan život.

– Postajete egal partneri. Moja žena i ja smo egal u svemu. Ne postoji mala žena udata za veliku filmsku zvezdu ili neko s**nje poput tog. Moja žena vodi biznis i u tome smo izjednačeni partneri, ona radi toliko posla iza kamere koliko ja radim ispred, što je jako važno. I ona sa mnom ide svuda, jer ako si sam, počinješ da stičeš svoje prijatelje koje onaj drugi ne poznaje. Tako počinje paralelni život. A kao što svi znamo o paralelnim linijama, ono što su nas učili iz geometrije, one se nikada ne sretnu. To je najvažniji deo – ne smete da vodite paralelne živote. Morate suprugu uključiti u sve – rekao je Kejn kom je ovo drugi brak.

Majkl i Šakira Kejn su u braku od 1973. godine i imaju ćerku Natašu, a Kejn je pre ovog bio osam godina u braku sa glumicom Patrišom Hejns.

foto: Profimedia

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 JANJUŠA POGODILA PESMA! Košarkaš se veselio na SPLAVU, a kada su krenuli OVI STIHOVI, pao u SEVDAH! (VIDEO)