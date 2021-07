MOJI UZORI U NOVINARSTVU SU MILOMIR MARIĆ I DŽEJMS KORDEN! Irena Jovanović za TV EKRAN o poslu, tremi i susretu sa političarima

Nakon što je voditeljka Katarina Korša otišla na zasluženi godišnji odmor, Milomiru Mariću se kao partnerka u emisiji "Dobro jutro, Srbijo" pridružila Irena Jovanović . Ona gledaocima Hepi televizije nije nepoznato lice, jer je radila emisiju "Glamur" i dalje vodi tri puta nedeljno "Rano jutro".

Šta je bilo presudno da ostavite svoju prvu ljubav muziku i postanete deo Hepi televizije?

- Muzika je nešto što i danas volim, ali mi je sada samo hobi. Kada mi se ukazala prilika da postanem novinar i voditelj bez razmišljanja sam se prijavila na konkurs. Presudno je bilo to što smatram da ovaj posao može odlično da utiče na moj dalji razvoj, što se karijere tiče, ali i mene kao ličnosti. Posao novinara i voditelja pomogao mi je da steknem nove komunikacione veštine, ali i samopouzdanje.

Koliko je rad na Jutarnjem programu zahtevan i u čemu je specifičan?

- Imala sam priliku da pre ovog radim na nekoliko projekata. Jutarnji program je specifičan po tome što morate biti upućeni u sve aktuelne teme, od političkih do nekih iz svakodnevnog života. Reč je o živom programu koji traje nekoliko sati, zato je bitno da uvek budete maksimalno skoncentrisani.

Kakav je Milomir Marić kao kolega i šta ste od njega novo naučili?

- Biću potpuno iskrena, imala sam tremu kada je trebalo prvi put zajedno da radimo, jer je ipak reč o legendi novinarstva. Ali verovali ili ne, on je potpuno opušten i duhovit. Dao mi je korisne savete pre nego što sam počela da radim jutarnji program, tako da tu nije bilo problema. To je osoba koja zna sve detalje, od istorijskih činjenica do priča koje malo ko zna, i ono što je najvažnije - teme koje obrađuje uvek izazivaju reakciju javnosti. I prvi dan baš nam je gost bio Ivica Dačić.

Kako pamtite svoje prvo pojavljivanje pred kamerom, jeste li imalo tremu?

- Moje prvo pojavljivanje pred kamerom bilo je dok sam još bila mala. Bila sam gošća u jednoj emisiji. Imala sam tremu i tada, a i kada sam prvi put stala pred kamere u svojstvu voditelja. Želela sam da sve bude perfektno i zbog toga sam i imala tremu. Čini mi se da uvek kada prvi put vodim neki projekat imam tremu. Možda je to neki strah od nepoznatog.

Imate li uzore u novinarstvu i ko su?

- Uzeću kolegu Milomira Marića kao jednog od uzora jer mu se stvarno divim na dugogodišnjoj karijeri. Još jedna sjajna novinarka i voditeljka je Jovana Grgurević koja u svojoj emisiji prolazi teme koje se tiču problema u našem društvu. A kada bismo gledali ko mi je uzor iz inostranstva, to bi bio Džejms Korden.

Kakve su vam ambicije u poslu, šta priželjkujete?

- Volela bih da učestvujem na još nekoliko projekata. Krajnji cilj je svakako da imam svoju autorsku emisiju. A možda se i vratim pevanju u nekom momentu, vreme će pokazati.

Šta vas privatno najviše ispunjava?

- Putovanja. Pre ovog posla bila sam turistički vodič i navikla sam da sam stalno u pokretu. Iako je u prethodnom periodu vladala pandemija, koristila sam svaku priliku da otputujem makar negde i u Srbiji.

