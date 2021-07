IGRALA JE SA LAUŠEVIĆEM U LEGENDARNOM ŠMEKERU: Potpuno je promenila zanimanje, a evo kako sada izgleda prelepa Lela!

Maja Mitić najpoznatija po ulozi u filmu "Šmeker" je od 2017. godine umetnička direktorka i selektorka Nišvil džez teatarskog festivala u nišu koji počinje 6. avgusta.

Partner u legendarnom filmu bio joj je Žarko Laušević. Nakon toga je rodila ćerku i jednostavno nestala iz javnosti. Njen izbor nakon toga je bio rad u eksperimentalnom pozorištu i Dah teatru gde je provela 25 godina.

Od njene uloge u filmu "Šmeker" promenilo se dosta toga, a glumica je evoluirala uspomene iz ovog perioda:

- Život se promenio skoro svim učesnicima tog filma. I meni, i Žarku, znamo šta se dogovorilo sa njegovim životom, znamo i sa Draganovim životom (Dragan Maksimović Maksa prim. aut.), kako je završio, onako tužno na Zelenom vencu, Zoran Radmilović je umro neposredno pred snimanje filma, ali je taj film osetio neki miris tih osamdeseth, sniman je '85 ja sam tada bila student, onda sam ja skoro četvrt veka provela u jednoj nezavisnoj trupi "Dak teatar", u međuvremenu sam počela da režiram, a evo pet godina, već uređujem i selektujem Nišvil džez teatarski festival - rekla je Mitićeva i dodala da nije planirala da promeni profesiju:

- To nikada ne može da se planira, ali ja pripadam onoj generaciji koja je granična, sada je potpuno normalno za ove mlade ljude od 25 godina da menjaju mesto gde rade, da menjaju mesto života, da rade od kuće, da jedna profesija može da pokriva nekoliko, sada živimo u vremenu da ako imaš ili nemaš posao radiš barem četiri posla u isto vreme. Ja se bavim umetnošću, to je onako najbliže, a kad malo bolje razmislim i jeste izmišljotina krajem IX I XX veka režija, režiju su do tada same trupe to radile. E sad, ovaj menadžerski posao, to je sasvim nešto drugo, to su neke sposobnosti koje sam stekla u nevladinom sektoru, jer je "Dak teatar" bio mala neformalna grupa i opet te muka natera, nemaš dovoljno novca da platiš nekoga ko bi to radio, pa onda ti kreneš u akciju oko toga - rekla je Maja Mitić.

