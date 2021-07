SEKA SABLIĆ UPOREDILA SEBE SA ĐOKOVIĆEM, PA PROGOVORILA O SINU! Glumica u velikom intervjuu otkrila TAJNE svog uspeha!

Glumica Jelisaveta Seka Sablić govorila je o najnovijim projektima, poslu, životu, ali i sinu o kom retko govori.

foto: Printscreen/Premijera

Ljubitelji serija imali su prilike da vas gledaju poslednjih nekoliko meseci u seriji “Tri muškarca i tetka”, gde glumite Milku. Kada ste dobili scenario i pročitali prvih nekoliko redova, kakva vam je bila reakcija?

- To je bila uloga za mene. Ličilo je to na mnoge moje uloge, na mene. Mladi ljudi koji pišu scenarija, dobro me pročitaju, pa okrenu vizuru sa te strane da ja tu plivam kao riba u vodi.

Osim sa Svetlanom Cecom Bojković i Petrom Božovićem, dosta scena ste imali i sa mlađom generacijom glumaca. Kakva je bila saradnja?

- Ceca je igrala moju funkciju posle, pa smo se dosta menjale u seriji. Kažu da su te scene gde smo zajedno bile najuspešnije. Bez dobrog glumca, bez dobrih partnera nema rezultata. Isto tako je i sa Perom. Nema nikakve tajne uspeha. Što imaš boljeg partnera, bolji je rezultat.

Neko ste ko je veoma iskren. Koliko vam je to dobrog donelo, a koliko odnelo kako u privatnom, tako i u profesionalnom smislu?

- Sve mi je iskrenost donela. Moraš u svakoj sekundi da budeš iskren. Ona nije laka. Moraš da je kontrolišeš, da sam sebe ne slažeš, da se ne isfoliraš. Isto tako ne treba nikog da povrediš. Da se skloniš, da ne kažeš nešto ružno. Ali iskrenost u ovom poslu, to je slovo A. Moraš da budeš iskren i u onome kada komentarišeš recimo tuđu predstavu. Jer su se ovi klinci naučili na laž. Oni su sviknuti da lažu. To je manir ili možda ne znaju šta treba da kažu. Oni gledaju neku lošu predstavu, pa posle premijere samo govore: “Jao, što je divno, jao baš je divno”. Ja sam posle sjajnih premijera u Ateljeu 212 ili na Bitefu, uvek bila za to da čujem kreativnu kritiku, onu za dobrobit. Uvek sam tražila da ono što ne valja kažem. A oni lažu i tako u krug. To je pogubno za teatar.

foto: Dragana Udovičić

U zlatno doba domaće kinematografije i pozorišta postojala je kritika od koje su strahovali glumci. Danas skoro da je i nema. Stiče se utisak da mlađi glumci, koji se pojave u dve, tri domaće serije, da je njihova karijera na vrhuncu. Da li treba da su samokritični?

- Ne mogu uopšte da se približim tom mozgu. To su mladi ljudi, druga hemija, drugo vreme. Sve se promenilo. Sve je mnogo tragično. Ne smeš to ni da komentarišeš. Kažem: “Nek ste živi i zdravi, plivajte kako možete”. Moraš sebe da ceniš. Najveća radost je biti istinit i doći do sebe i baviti se na istinit način ovim poslom.

Koliko je bitno da glumac sa istom strašću igra poslednju, kao i prvu ulogu koju je imao u karijeri?

- To je talenat koji ti se pokaže veoma rano. Ti ga posle osvestiš i celog života to radiš. Ja sam sigurna da mene i dalje taj talenat vodi. Sve me napušta. Sve me je napustilo, razne želje u životu, za putovanjima, druženjima, izlascima, ali ljubav za glumu me ne napušta. Čak i u ovoj lakoj letnjoj varijanti kakva je ova serija “Tri muškarci i tetka”, uhvatim sebe kako se radujem. Kako jedva čekam da uzmem taj tekst. Iako ima tako loših tekstova koji me ubiše, ne mogu da ih naučim jer su toliko nebulozni. Ali ja ih uhvatim negde dole za suštinu i vučem ih na svoju vodenicu. Volim ovaj posao.

Da li nekada impulsivno odreagujete ili ipak dobro razmislite pre nego nešto kažete?

- Često impulsivno reagujem, ali sa svešću da to sebi dozvoljavam. Mada sam možda pogrešno rekla. Ono kada shvatim da imam prava na to i da podelim tu vrstu pravde kažem. Nikada nekontrolisano. Uvek je to kontrolisano. Uopšte imupls, afekat ne postoji. Možda kod patoloških tipova. Što se kaže niko nije imao afekat u logoru. Kada prolazi onaj Nemac, niko nema afekat da ga pljune, jer zna da će ga ubiti. Znači nema afekta. Ili čovek sebi to dozvoli ili ne dozvoli. Ja sebi, ponekad, vrlo retko, ali samo da bih podelila pravdu. Jer je mnogo nepravde oko nas. Tako da ja podelim pravdu, pa kako bude.

foto: Dragana Udovičić

Sin je centar vašeg sveta, a sada unuk. Da li mlađe generacije uzimaju primat?

- Meni je moj sin blizak. Ne samo kao sin koga volim najviše na svetu. On mi je osvetlio život. Kada sam njega rodila prestala sam da budem nesrećna. Inače sam stalno bila nekako nesrećna.

Zbog čega?

- Ne zna se. Što kažu svetska bol. Otkud znam. Ali to je gotovo. Ovo namerno kažem da bi neke devojke, žene znale. Dete je veliko rešenje. Meni je moj sin najbliži. Od svih kolega. Jer ga često pitam za savet: “Da li da uzmem ovaj posao, i šta ovo znači”. Hvala sebi, njemu, ne znam kome, da imam nekog tako bliskog. Možda jedina bliska osoba u sferi u kojoj ja živim onome šta mene zanima, u poslu što je najvažnije.

Vaš sin je dosta radio kako u Srbiji, tako i u koprodukciji sa pozorištima iz regiona. Glumci imaju samo reči hvale za njega kao dobrog reditelja, koji se nije laktao za posao i pozivao se na vaše ime?

- Naravno da sam ponosna. Često mi kažu: “Vaš sin je suviše vaspitan”. Oni izgovore to kao nešto negativno, što mene uvek povredi. Jer znam šta oni hoće da kažu. Jer su oni naučili na reditelje diktatore, tiranine, agresivne. Čak i u mom vremenu reditelji su cepali zavese, lupali stolice. Meni nikada to nisu smeli da rade. Ali on je fino odmeren, ne zanima ga to. Prvenstveno je vaspitan sa ljudima. Pametan je u poslu na mene. On je naučio mnogo šta od mene u tim pitanjima za savete i tako dalje.

Da li se kajete što ste neke uloge prihvatili, a neke što niste uzeli?

- Ma ne. Ma kakvi, bože sačuvaj. Čovek radi svoj posao. Nekada sam bila ljubomorna. Vidim neka dobila ulogu, pa kažem: “Sram ih bilo, to meni pripada”. I stvarno to meni pripada. Bila sam ljuta. Posle kažem: “Kada nije umeo da vidi da meni pripada, onda mi to i ne treba”. Ali to sam prevazišla davnih dana. Toliko imaš posla svuda, ako umeš to da iskoristiš. Prva sam ulazila u takozvane “sumnjive projekte”, kao što su “Sekula se ženi”, “Tata na određeno vreme”, kao malo jeftnije, koji su preživeli, opstali. I dan- danas ljudi gledaju reprize. Nikada se nisam bojala jer niko ne može tebi da sruši tvoje vrednosti.

foto: Ana Paunković

Milan Vasić i ja smo kao Đoković i Nadal

Mnogi reditelji, ali i producenti, kažu da kada žele da im uspeh projekta bude zagarantovan, oni angažuju poznate, uspešne glumce. Da li ima istine u tome?

- Naravno. Ime nosi poverenje. Čim neko okrene kanal i vidi neku epizodu gde igra glumac u koga je stekao poverenje, tada je odrađeno 50 odsto daljeg poverenja. Ne može dobar glumac da podbaci. Čak i pored lošeg teksta, standardnog, boljeg, dobri glumci izvuku stvar. Ja se dobro snalazim i sa mladim kolegama. Ali, najviše volim svoju generaciju. Volim da igram sa Banetom Vidakovićem. Kako na TV-u, tako i u teatru. Imamo jednu privatnu predstavu sa kojom putujemo. Volim glumce sa kojima sam kompatibilna. Ali, eto ispostavilo se da prvi put igram sa Milanom Vasićem. On je sjajan tip. Igramo kao Đoković i Nadal (smeh).

Kurir.rs/S.M./Blic

