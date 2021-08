MOJ OTAC NIJE BIO ZA TO DA SE BAVIM GLUMOM! Anđela Jovanović pre 13 godina čula je ove reči, ali se onda mama BRANKA umešala!

Glumica Anđela Jovanović oživela je lik Tašane u filmu "Nečista krv - greh predaka", koji će publika videti u bioskopima za manje od mesec dana. Za TV Ekran ona se osvrće na svoje glumačke početke, ali i odrastanje uz roditelje glumce Dragana Gagija Jovanovića i Branku Pujić.

Prošlo je 13 godina otkako se prvi put pojavili u seriji "Moj rođak sa sela".

"Imala sam groznu tremu jer sam na taj kasting otišla potpuno inkognito. Moj otac nije bio za to da se ja bavim glumom. Međutim, saznalo se, jer taj kasting bio dosta javan. Trebala im je neka tinejdžerka i ja sam sama otišla. Mami sam rekla da idem, a tati, naravno, nisam ni pominjala. I onda, kad je reditelj zvao Dragana i rekao mu da je njegova Anđela dobila ulogu, mislim da se on potpuno šokirao. Uopšte nije znao o čemu se radi. Onda je saznao da sam bila na kastingu i mislim da mu se tad to nije preterano dopalo, ali je nekako preživeo", ispriča je kroz osmeh glumica.

foto: Damir Dervišagić

Ona je opisala susret s njim ispred kamera.

"Prvi put sam tada imala susret s tim, ne baš kao dete, nego ipak tinejdžerka, da sam mogla da vidim kako moj otac funkcioniše na poslu, koliki je profesionalac i posvećenik. Tada sam shvatila da je to jedini način na koji želim da se bavim ovim poslom, da mu budem maksimalno posvećena. To m je bilo izuzetno važno i vredno iskustvo. Inače sam igrala ćerku mog kuma u stvarnom životu Dejana Matića, tako da mi je bilo lepo iskustvo da neke bliske ljude upoznam i na ovaj način", opisala je mlada glumica.

foto: Zorana Jevtić

