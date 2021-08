PRESLIKANI BRED PIT! Zbog NEVEROVATNE sličnosti sa glumcem, ovom samohranom ocu život je postao LUDNICA: Pričali su da mi je OTAC!

Nejtan Mids (35) je najverodostojniji dvojnik Breda Pita (57), zbog čega bi mnogi pomislili da je njegov život lagan i savršen, međutim on smatra da je to daleko od istine.

Nema preterivanja kada se kaže da je Nejtan skoro pa preslikan slavni glumac, ali sa glumom nema veze. Ovaj mladi čovek je samohrani otac iz Oksforda, Velika Britanija i građevinac je.

Novinarima koji su poželeli da razgovaraju i urade priču sa njim požalio se da mu nije nimalo lako, te da mu je ljubavni život jadan i to zbog fizičkog izgleda.

Kaže, morao je da obriše svoje profile na platformama za upoznavanje, jer su žene mislile da su mu profili lažni. Neke su išle toliko daleko da su ga optužile za "catfishing" (kada se neko preko svojih profila na društvenim mrežama namerno predstavlja drugačijim tj. boljim nego što zaista jeste). Bilo je i onih koje su ga "gnjavile kao manijaci", pa čak i uhodile.

Jedina pozitivna stvar jeste što Nejtan zarađuje neki novac na račun toga što liči na Breda.

- Već su mi kao 20-godišnjaku govorili da izgledam kao Bred Pit. Poređenja nikad nisu prestala, ali ja sam uvek na njih odmahivao rukom

- Neki su ljudi išli tako daleko da su tvrdili da je moja majka zasigurno imala aferu s njim, da mi je on otac. Često mi se događa da ljudi prođu pored mene pa se vrate, traže da se slikaju sa mnom - istakao je ovaj mladi čovek.

Kontaktiraju ga razne agencije koje žele da sarađuju sa njim, a on je svoje fotografije poslao agenciji koja angažuje dvojnike. Brzo su mu odgovorili da žele saradnju s njim.

- Čak me kontaktirala i Dorien Rouz, slavna dvojnica Anđeline Džoli. Nije mogla da veruje da nikad nije radila sa mnom - rekao je Nejtan koji zarađuje između 200 i 500 funti dnevno, po nastupu. Priznao je i da se oseća pomalo neobično na tezgama, gde se druži s raznom ekipom iz sveta šoubiznisa, supermodelima i rijaliti zvezdama.

- Čudno je, jer ja nisam slavna osoba, ja sam običan čovek. Pritom, ne uzbuđuju me previše susreti sa slavnim osobama, ne fasciniraju me - objasnio je.

Dokaz da ozbiljno to misli jeste taj što je odbio ponude da učestvuje u popularnim rijaliti serijalima kao što su "Big Brother" i "Survival Of The Fittest".

Kaže, smatra da to nije za njega, a i ne želi da se odvoji od ćerki.

Kada je reč o izgledu, ne muči se previše da izgleda dobro.

- Retko vežbam. Radim težak fizički posao koji me održava u formi. Čak se ni ne hranim previše zdravo. Čini mi se da jednostavno imam sreće jer je sve što u suštini moram napraviti - pažljivo održavati bradicu - objasnio je.

Kada je reč o ženama, tu sreće nema.

- Nakon svega što se događalo, odlučio sam da se sklonim sa dejting stranica i da budem sam. Iskreno, u ovom trenutku ionako ne tražim partnerku. Ćerke su mi prioritet i celi moj svet. Zaista ne tražim svoju Anđelinu - istakao je Nejtan.

Inače, Breda Pita još nije upoznao, ali se nada da će se to nekada dogoditi.

Smatra da je Bred veliki glumac, gospodin i porodični čovek, gde vidi sličnost između njega i sebe.

Kurir.rs/A.A./dailymail

Bonus video:

08:29 POZNATO TV LICE O BRED PITU: Glumac uživo uopšte nije šarmantan