SEDEO JE POD PROZOROM SOBE GDE JE UMIRALA OD LEUKEMIJE: Brega potresao sve ljubavnom pričom svojih roditelja, bilo je PRETUŽNO!

Goran Bregović prisetio se velike ljubavi svojih roditelja koji su se razveli zbog jednog očevog velikog poroka.

Muzičar je otkrio kako je podneo gubitak bogatstva koje je imao u trenutku kada je počeo rat u Jugoslaviji.

"Kad vam neko ogrebe auto vi mislite da je to katastrofa. A onda odjednom izgubite bankovne račune, jaguare, jedrilica, stanove, kuće. E ja sam to doživeo kao olakšanje. Svakako mi je to bio samo teret. Skinuo sam teret i krenuo od nule. Mislim da sam u Nemačkoj u tom trenutku imao nekih 100.000 maraka. Slučajno se zadesilo. To je sve što sam imao na početku rata. I danas smatram da je najbolje što se desilo u mom životu je to što sam imao prilike da krenem od nule", rekao je Bregović.

Otrkio je Bregović i gde najviše voli da bude - na bini sa svojim orkestrom.

"Ja sam tada okružen talentovanim ljuidima. U osam uveče da me pitaš – Brega, gde mi ti voleo da budeš - ja bih ti rekao da bih voleo da budem na bini sa mojim orkestrom. Imam po ugovoru da mora biti čaša alkohola pored mene na bini, obučem svoje glupo belo odelo zato da bi taj momenat odvojio od ostalih, da ne bude kao svaki drugi... i onda slavim taj momenat", ispričao je Bregović u emisiji "Živa istina" pre nekoliko godina.

U jednom trenutku govoreći o porocima, dostakao se priče o alkoholu.

"Moji roditelji su se jako voleli. Otac je bio vojno lice i mnogo je pio. Njih dvoje su se razveli baš zbog toga. A bila je to velika ljubav. Kada se moja majka razbolela od leukemije bila je u bolnici u Splitu, u gradu u kome je moj otrac živeo sa drugom ženom. Ta njegova druga žena mi je pričala da je moj otac nestajao iz kuće noću. Ona ga je jednom pratila i videla kako se on iskrada i odlazi do bolnice u kojoj je moja majka umirala. Tu bi celu noć napolju sedeo ispod prozora sobe u kojoj je moja majka umirala i pušio celu noć.

"On je tad već bio izlečen od alkoholizma ali kada je moja majka umrla on se vratio na selo i zasadio vinograd. Onda je počeo ponovo da pije. Pio je hiljadu litara vina godišnje, toliko je davao taj vinograd. I uglavnom je to vino pio sam. Ako ima tužna priča za ilustraciju za veliku ljubav koja je propala zbog alkohola, to je ta priča iz moje porodice", rekao je Bregović.

