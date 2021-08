STOJILJKOVIĆ NAPISAO PRIČU INSPIRISANU DŽIBONIJEVIM HITOM: Kada sam čuo KIŠU, ona me je emocijom asocirala na Sićevo pored NIŠA

Dejan Stojiljković, inspirisan pesmom "Kiša" hrvatskog muzičara Zlatana Stipišića Džonija, sa njegovog novog mini-albuma "U po ure", nedavno je napisao istoimenu priču. U pitanju je multižanrovska pripovetka, ukorenjena u magijskom realizmu, ali sa raznim drugim uticajima, u kojoj je pisac pokušao da prenese atmosferu pesme, ali i da doda narativ koji se oslanja na sam tekst numere.

foto: Laguna

Priču je ilustrovao međunarodno priznati strip autor i likovni umetnik Aleksa Gajić.

- Veliki sam fan Džibonija dugi niz godina, još od njegovog remek-dela "Mirakul". Pratim njegovu karijeru, slušam rado njegove pesme, kao pisac, dakle, neko ko se bavi rečima, mogu da posvedočim da su njegovi tekstovi čista poezija - navodi pisac na svom sajtu.

On je objasnio i kako je nastala nova priča

- Kada sam čuo pesmu "Kiša", ona me je emocijom asocirala na Sićevo i Sićevačku klisuru pored Niša. To je prostor koji je nekako mediteranski, jer je tamo nekada bilo more. A Džiboni u samoj pesmi pominje kuću koja može da plovi... Tako se rodila ideja. U suštini, veoma je teško pisati takve minijature, kratke prozne forme, to zahteva dosta rada, prepravljanja, brušenja, takva priča prosto mora da sazri - iskren je pisac iz Niša.

On priznao da je imao uzore i u pisanju.

- Bio sam, pored Džibonija, nadahnut prozom moje omiljene spisateljice Margerit Jursenar, a malo su mi pomogli Neruda, Markes, Branko Miljković i Vlada Pištalo... Voleo bih da češće pišem ovakve stvari, ali one ne mogu da se planiraju, kao ni dobra pesma i muzika, one se prosto dese - zaključuje autor. Priča je objavljena u Politikinom zabavniku, a verovatno će se naći u nekoj zbirci.

foto: Damir Dervišagić

