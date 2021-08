USPEH ISKRE BRAJOVIĆ! Glumica nagrađena za pesmu koju je napisala kao dete!

Na 2. Međunarodnom festivalu romske poezije i proze, održanom u organizaciji Udruženja romskih književnika, među nagrađenima je i glumica Iskra Brajović.

Ona je osvojila prvu nagradu za poeziju i posebne povelje koja nosi ime poljske romske pesnikinje "Bronislava Vajs Papuša" za pesmu "Vetar", koju je napisala još kao desetogodišnje dete. Priznanje za prozu "Žarko Jovanović Jagdino" osvojila je naša poznata operska pevačica Nataša Tasić Knežević.

- Pišem oduvek, to je neka najskrovitija strana moje ličnosti, iako sam davnih dana osvajala i nagradu za poeziju, prestala sam da je eksponiram odabravši glumu, bojeći se da se ne rasplinem na više polja, i nastavila pisanje samo u svojim sveskama ili na kompjuteru. Međutim, pre jedno mesec dana malo stidljivo sam podelila na Fejsbuku nekoliko najnovijih pesama, kao i prvu iz 1998. godine, i videla sam da su ljudi reagovali pozitivno, da su bili ganuti, da su me ohrabrili da pišem, da u skorijoj budućnosti porazmislim o objavi zbirke, a to me teši, jer kao veliki ljubitelj poezije, divno mi je da vidim da su ljudi željni da čitaju, plaču i smeju se baš uz pesme - kaže Iskra, koja je srećna jer je priznanje došlo od romske zajednice. Radovi nagrađenih objavljeni su antologiji romske poezije i proze "Jataganmala".

