KUPAMO IH TEK KAD SMRDE: Kristen Bel podržala Milu Kunis i Eštona Kučera, pa zgrozila javnost priznanjem o higijeni dece!

Holivudski par, Ešton Kučer i Mila Kunis nedavno su otkrili da decu ne kupaju redovno, a tim povodom oglasila se njihova koleginica Kristen Bel. Naime, glumica je podržala kolege i priznala da u njenom slučaju, čeka dok "ne smrde".

Javnost je nedavno ostala potpuno zatečena priznanjem poznatom para, Eštona Kučera i Mile Kunis, da decu ne kupaju sve dok se ne vidi da su prljava.

Na sve to, Mila je svoje higijenske navike pokušala da opravda time što "ni ona sama tokom odrastanja nije imala toplu vodu, pa joj ništa nije falilo", ali to nije sprečilo mnoge da iskritikuju slavni par i skrenu im pažnju da samo zato što su oni nešto doživeli ne znači da isto treba i njihova deca.

Kako kritike ne jenjavaju danima, u odbranu Eštona i Mile stao je još jedan holivudski par, glumci Kristen Bel i Daks Šepard Tusdej.

Glumica koja je davala glas Ani u filmovima "Frozen" i "Frozen 2", a koju je publika upoznala i zavolela kroz brojne komedije u kojima je igrala, otkrila je da decu ne kupa po nedelju dana.

- Tek kada osetimo da baš smrde kupamo ih. Nekad prođe 5, 6 pa i više dana dok se ne oseti smrad, sve zavisi - rekla je u intervjuu.

- Veliki sam ljubitelj čekanja na smrad - dodala je Kristen.

- Kad jednom osetite neprijatne mirise, to je biološki način da vam se stavi do znanja da ih morate očistiti. Kao da se uključi alarm. Iskreno, to su samo bakterije. I tada samo treba da se okupate i to je to. Zato ne mrzim ono što Kučer i Kunisova rade. Čekam smrad - objasnila je glumica.

Njen suprug, glumac Daks Šepard objasnio je i da su prethodno kupali decu svake večeri dok su bili mali i to je bio deo njihove noćne rutine, ali da su sa tim stali kada su deca malo porasla.

- Nekako su samo krenuli da idu u krevet bez kupanja. I mi smo u jednom trenutku bili u fazonu - hej, kada smo ih poslednji put kupali - rekao je glumac i otkrio da uglavnom minimum 5, 6 dana prođe između kupanja.

- Prosto smo zaboravili da ih okupamo - zaključila je Belova.

Malo je reći da su se komentari ponovo nizali na mrežama, a mnogi su mišljenja da ovako nešto zahteva i socijalnu službu, te da nisu "bogati i slavni" odavno bi ostali bez dece.

