PETAR STRUGAR OTKRIO TAJNU KAKO JE USPEO DA UKROTI KONJE! Slavni glumac ispričao i kako se nosi sa predrasudama

Petar Strugar osim glume, ima i veliku ljubav prema konjima kojima je posvetio dobar deo svog vremena. Započeo je razne poduhvate koji se tiču te teme, a otkrio je i jednu tajnu.

foto: Nikola Anđić

Iako su konji velike životinje i ulivaju strah, Petar je otkrio kako je uspeo da ih ukroti.

- Pa psihološki je takav osećaj. Zašto se koristi konjica i dalje u policiji? Zato što je konj jako psihološko sredstvo. Izgleda impozantno. Konji su generacijama i generacijama odgajani tako da budu pitomi. Postoje tu naravno bojazni kada radiš sa mladim grlima. Ali sa njima uglavnom rade iskusni jahači. Početnicima se daju stabilni konji na kojima će oni da uhvate balans sa kretanem konja, a konj će da pazi jahača. Takav konj se bira za školu jahanja. Tako da nema bojazni od toga - rekao je Strugar.

S obzirom na količinu obaveza koje ima kako na privatnom tako i na poslovom planu, za Petra se ne može reći da je lenja osoba.

foto: Nikola Anđić

- Reklo bi se. (smeh). Zoran Vidicki me dosta gura u svemu ovome sa konjima. Dobra mi je podrška i prijatelj - ističe glumac.

Na pitanje kako se nosi sa time da ljudi imaju često predrasude prema njemu, Strugar kaže:

- Dobro, to je normalna stvar. Sve je to ljudski. Ne ljutim se. Nikome ništa ne uzimam sa zle strane. Sve je to u redu.

foto: Zorana Jevtić, Marina Lopičić

(Kurir.rs/A.M./Blic)

Bonus video:

00:56 SLAVICA ĆUKTERAŠ OTKRILA KAKO JE ZAVRŠILA U BOLNICI! Pevačica PETI dan u zavojima: Samo sam sela na POD, sve mi je bilo belo!