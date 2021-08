POLJUBILI SMO SE, PA SU ME IZBACILI IZ KUĆE! Stevan Piale otkrio kako je upoznao suprugu: Zapravo je došla zbog Bikovića!

Stevan Piale u braku sa suprugom Unom ima ćerku Rosu, a glumac je sada otkrio kako je upoznao svoju izabranicu.

Da ljubav može početi kao na filmu, a da život preraste u bajku, svedoci su Stevan i Una Piale. Stevan je svoju suprugu upoznao na snimanju serije “Šešir profesora Koste Vujića“ 2011. godine, a njihov prvi susret bio je vrlo simpatičan.

- Una je bila sa drugaricama, došla je da gleda Bikovića i te poznate glumce (smeh). Negde je ugledala i mene. Njena sestra me je 2014. namenski pozvala na njen rođendan zbog Une. Mi smo se tada poljubili prvi put, a onda su me izbacili iz kuće, ali to je druga priča - rekao je ranije kroz osmeh Stevan Piale u “Exkluzivu“.

Govoreći za “Hello”, mladi glumac rekao je da će zvučati kao kliše, ali to veče kada je upoznao Unu bilo mu je jasno da je ona žena njegovog života.

- Ja sam se zaljubio čim sam je video, a ona se pravila nezainteresovana - pričao je Stevan i dodao:

- Retko sam prilazio devojkama, osim ako baš vidim jasan znak. Kao, nešto sam ponosan. Zbog Une sam prešao preko svojih principa i dodao je na Fejsbuku. Za mene je to bio ogroman korak.

