SLAVNA GLUMICA IZGUBILA ŽIVOTNU BITKU: Marki Post se borila skoro 4 godine protiv OPAKE bolesti, ali nije uspela da se izvuče

Marki Post glumica poznata po ulogama u "Night Court", "The Fall Guy", "Hearts Afire" preminula je posle skoro 4 godine borbe sa rakom. Imala je 70 godina.

Njena menadžerka, Elen Lubin Sanitski potrvdila je tužne vesti portalu Deadline.

foto: Profimedia

Rošena je 4. movembra u Palo Altu, Kalifornija. Svoju karijeru je počela iza kamera, kao priducent u brojnim tv formatima, poput kvizova.

Prvu ulogu je zabeležila 1979. godine u seijama "CHiPs", "Barnaby Jones", "The Incredible Hulk", "The Lazarus Syndrome", "Buck Rogers in the 25th Century" i "Hart to Hart".

Kasnije se pojavila u serijama "The Love Boat", "Cheers", "Fantasy Island" "The A-Team",pre nego što je dobila ulogu žene koja uteruje dugove Teri Majkls u seriji "The Fall Guy". SPojavila se u 65 epizoda te serije u periodu između 1982. and 1985. godine.

foto: Profimedia

Glumila je i u NBC seriji Noćni sud gde je glumila državnog branioca Kristinu Salivan u 159 epizoda od 1985. do 1992. godine. NBC’s Night Court, portraying public defender Christine Sullivan for 159 episodes between 1985 and 1992. Gluumila je i sa prerano preminulim komičarem Džonom Riterom u seriji "Hearts Afire", CBS sitkomu. Glumila je još u nekoliko serija.

Što se tiče filmskih uloga, najpoznatija je po komediji Ima nešto u Meri (There’s Something About Mary) iz 1998. godine gde je glumila majku Kamerion Diaz, odnosno njenog lika.

foto: Profimedia

Nastavila je da radi i kada se razbolela, između hemoterapija je radila na projektima kablovske televizije i to na božićnim filmovima.

- Za nas, najveći ponos je ono iza glume - osoba koja je pravila komplikovane kolače prijateljima, šila zavese za prvi stan i pokazala nam kako da budemo ljubazni, da volimo i opraštamo u ovom često okrutnom svetu - rekla je njena porodica u saopštenju.

Glumica je iza sebe ostavila muža pisca, dve ćerke glumice, zeta i unuku.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:44 KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI LEGENDARNOG ĐORĐA MARJANOVIĆA: Došli da ga pozdrave njegovi ĐOKISTI iz cele bivše Jugoslavije i Rusije