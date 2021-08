BRENDON FLIN LUDUJE PO GEJ ŽURKAMA U BEOGRADU: Otkrivamo sve detalje boravka bivšeg dečka Sema Smita! Posetio i OTVORENI BAZEN!

Brendon Flin, jedan od najpopularnijih glumaca mlađe generacije koji se proslavio ulogom u jednoj od najgledanijih Netfliksovih serija "13 razloga zašto", trenutno boravi u Beogradu, gde se na setu priključio svom starijem kolegi Danijelu Krejgu na snimanju drugog dela filma "Nož u leđa".

foto: Profimedia

Slobodno vreme u pauzi snimanja filma Flin je iskoristio da s prijateljima i saradnicima na ovom projektu prošeta i malo bolje upozna Beograd, ali i da proveri kakav je beogradski noćni život, o kojem je imao prilike da čuje i ranije od svojih prijatelja koji su već boravili ovde.

foto: Kurir

Naš izvor, koji je bio za petama glumcu otkad je stigao u Srbiju, otkriva da je Brendon oduševljen Beogradom, ali i šta je sve bio u prilici da vidi i radi dok nije boravio na setu u jednom studiju na periferiji Beograda.

- Malo je reći da se Brendonu sviđa Beograd. Svima priča je da je ovde tako dobra atmosfera i da ovaj grad živi kao da u njemu nema koronavirusa. Uporedio ga je s Njujorkom, kaže da je taj vajb samo tamo osetio i da će se i privatno vratiti čim mu se bude ukazala prilika.

foto: Kurir

Inače, Flin uživa u ispijanju jutarnje kafice u srcu grada, a jedan vreli beogradski dan je iskoristio i da ode do otvorenog bazena u centru. Najnormalnije je legao na beton s peškirom, i to bez suncobrana. Mlađi su ga odmah prepoznali i od šoka su počeli da viču i poželeli da se slikaju s njim, ali je on to ljubazno odbio, zamolivši za malo privatnosti. Ipak, nije mu smetalo što ga snimaju, to mu je sve bilo simpatično. Tu je proveo neko vreme, sunčao se i plivao, a zatim je otišao do hotela, kako bi se odmorio i spremio za ostale obaveze - priča izvor.

Žurka na kojoj se pojavio, a s koje vam donosimo ekskluzivne fotografije iako je snimanje bilo strogo zabranjeno, bila je privatna i na njoj su mahom bile osobe homoseksualne orijentacije.

foto: Kurir

- Ta žurka je bila "top sikret". Sve se dešavalo na jednom brodu koji su iznajmili, gde se nije moglo ući bez pozivnice. Mahom je bila prisutna gej populacija, ali i nekoliko Brendonovih prijatelja i članova produkcije koji su želeli da se dobro provedu. Svi koji su bili morali su, pored pozivnica, da imaju i dokaz o vakcinaciji ili negativan PCR test, pošto je Flin u paničnom strahu od korone. On je uživao, totalno se opustio, svidela mu se jako i naša muzika.

Vrlo brzo se i raskomotio, pa je ostao samo u majici bez rukava. Malo je i popio, baš mu je prijao izlazak. Pojedini gosti su ga i muvali, slali su mu šampanjac, međutim, sve je ljubazno odbio, jer je zauzet i nije mu padalo na pamet da vara partnera. U jednom momentu, kad se fotografisao na palubi, malo je falilo da upadne u reku, ali je sve prošlo kako treba - završava izvor.

foto: Profimedia

Podsetimo, Brendon je pored posla kojim se bavi širokoj javnosti poznat i kao bivši dečko britanskog muzičara Sema Smita, a svetski mediji već neko vreme spekulišu da je u ljubavi s kolegom, glumcem Ričardom Madenom.

foto: Profimedia

Mirnija varijanta Kejt obilazi restorane Pored Brendona i Krejga, i Kejt Hadson je u Beogradu zbog snimanja filma "Nož u leđa". Za razliku od Flina, ona ne posećuje noćne žurke, već ide na mirnija mesta. Pre dve večeri bila je u jednom restoranu u centru prestonice, a koliko je ljubazna i učtiva pokazuje to što je sa svima htela da se slika. Inače, snimanje u Beogradu nastavka detektivskog filma "Nož u leđa" traje već nekoliko nedelja. To ostvarenje postiglo je veliki uspeh 2019. godine. U glavnoj ulozi detektiva Benoa Blanka ponovo će se naći Krejg, a ostatak ekipe činiće, osim Kejt i Brendona, i Edvard Norton, Dejv Bautista, Džanel Mone... Film režira Rajan Džonson, koji je delom odgovoran i za scenario, a produciraće ga "Netfliks", koji je za prva dva nastavka platio 469 miliona dolara. foto: Printscreen/Instagram/ marijadjurovski

Kurir.rs/A.P.

