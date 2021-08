DVEJN ROK DŽONSON NIJE OD ONIH SMRDLJIVIH ZVEZDA: On se redovno kupa i održava higijenu, a otkrio je i svoje RITUALE ispod tuša!

Nakon objave jedne obožavateljke na Tviteru kako Dvejn Džonson nikako ne može biti jedan od onih smrdljivih zvezda, "The Rock" je to brzo potvrdio i podelio sa fanovima deo svojih higijenskih navika.

"Ne, ja sam potpuna suprotnost slavnim osobama koje se ne peru. Hladnim tušem započinjem dan kad se izvučem iz kreveta, sledi topli tuš nakon treninga, prie posla, a kad se vratim sa posla istuširam se vrućom vodom. Umivam lice, perem telo, obavljam piling i pevam pod tušem', napisao je Dvejn i dodao emotikone sapuna i muzičkih nota.

U poslednje su vreme vruća tema slavne osobe sa nešto drugačijim pogledom na ličnu Džejk Džilenhal.

"Sve više smatram da je kupanje povremeno manje potrebno", rekla je zvezda filma Planina Broukbek u intervjuu za Vanity Fair povodom promocije Pradinog novog mirisa. No, Džilenhal to nije rekao kako bi ukazao na moć parfema i pojasnio je svoj stav.

Glumac kaže kako veruje da se dobrim ponašanjem i lošim zadahom ništa ne može postići, ali dodaje i kako postoji čitav svet ne kupanja koji je vrlo koristan za održavanje kože, jer se prirodno čistimo.

Kristen Bel i Deks Šepard nedavno su izjavili da ne peru svoje dve ćerke, 8-godišnju Linkoln i 6-godišnju Deltu, sve dok ne počnu da smrde.

"Kad uhvatite dašak, to je biološki način ukazivanja na to da se morate oprati", pojasnila je 41-godišnja Bel za The View.

Još u julu su Mila Kunis i Ešton Kučer otkrili da svoju Vajat (6) i Dimitrija (4) kupaju samo kad na njima vide prljavštinu.

