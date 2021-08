TO ŠTO IMAJU PARE I SLAVU, NE ZNAČI DA SE REDOVNO KUPAJU: Lista poznatih koji ne vole da idu pod tuš je poduža, tu je i BRED PIT

Nakon što je pre nekoliko dana holivudski glumac Džejk Džilenhal svojom izjavom, na promociji parfema, da je "tuširanje nepotrebno" šokirao javnost, malim istraživanjem se nametnuo zaključak da on nije jedina zvezda koja se drži takvog stava.

U Holivudu ima dosta zvezda koje imaju takav stav o higijenskim navikama.

"Sve više smatram da je kupanje sve manje i manje potrebno", reči su koje su u kratkom roku obišle svet, a kako i ne bi kada se radi o izjavi holivudskog glumca Džejka Džilenhala u intervjuu za Vanity Fair, a povodom promocije novog Pradinog parfema. To možda i ne bi izazvalo toliku pažnju da upravo on nije zaštitno lice i ambasador jednog od Pradininh parfema.

Sličnog stava su i glumački par Kristen Bel i Deks Šepard, koji su isto tako nedavno izjavili da se njihove ćerke Linkoln (8) i Delta (6) ne tuširaju "sve dok ne počnu da smrde", a baš poput njih razmišljaju i Ešton Kučer i Mila Kunis koji Vajat (6) i Dimitrija (4) kupaju samo kada na njima vide prljavštinu.

Ako ste pomislili da su to jedine holivudske face koji zagovaraju takav način života i koji imaju manjak higijenskih navika, prevarili ste se. Kratkim istraživanjem pronašli smo još neke i poprilično se iznenadili.

Verovali ili ne, među njima je i Bred Pit, a njegove navike u javnosti je podelio reditelj Ilaj Rot, koji se i sam poprilično iznenadio kada mu je otac šestoro dece i velika holivudska zvezda otkrila da je najbolji način da na filmskom setu ostaneš čist, jednostavno da se obrišeš vlažnim maramicama.

"Podelio je sa mnom detalj da kada se znojiš, a nemaš vremena da odeš pod tuš, jednostavno se dečjim maramicama obrišeš ispod pazuha, rekao je Ilaj Rot i potom citirao Pita, koji mu je rekao: "Imam šestoro dece, oduzimaju mi svo vreme, stoga brzo brisanje maramicama ispod pazuha... Nemam vremena da se istuširam."

Među "prljavce" spada i Robert Patinson, a glasine o njegovim higijenskim navikama krenule su još na snimanju "Sumrak Sage". Godinama kasnije, tražili su ga da potvrdi glasine da jednom prilikom svoju kosu nije oprao punih šest nedelja, na što je on odgovorio: "Vrlo verovatno. Ne znam. Ne vidim poentu u pranju kose.E

No, nije to bilo jedini put kada se pričalo o tome da se "on i voda" preterano ne vole pa nisu bile samo glasine da ne pere kosu, već da i on ima neugodan miris. "On smrdi i to odvratno. Nikada se ne tušira i zbog toga izluđuje ljude na setu", izjavio je izvor sa snimanja o glumcu koji je u međuvremenu postao i zaštitno lice za Dior muške parfeme.

U nizu holivudskih glumaca sa lošim higijenskim navikama našao se i Šaja LeBaf, kog su kolege na snimanju filma Breda Pita "Fury" oštro kritikovali zbog njegovih bizarnih i pomalo čudnih navika. Prema njihovim rečima on je svoju ulogu vojnika iz II svetskog rata shvatio preozbiljno.

Da bi se što bolje uživeo u ulogu, prema mišljenju mnogih, prešao je granicu, jer ne samo da je na snimanju sam iščupao zub, već je i odbio tuširati se nedeljama, a sve kako bi čim bolje shvatio svoj lik i kako se on osećao dok je živeo u rovovima.

Čak i zvezda "High School Musical", Zek Efron, nerado odlazi pod tuš, uprkos činjenici da obožava vežbanje, vožnju bicikla i igranje košarke. Upravo je izvor sa snimanja tog filmskog hita otkrio njegove navike: "Zek ne voli tuširanje i to je odvratno jer on obožava da vežba i stalno da igra košarku... I sada zamislite kada se danima nakon toga ne istušira', rekao je izvor i dodao: "Toliko je lenj da se tek ponekad obriše vlažnim maramicama."

Stopama svojih kolega išao je i Rasel Krou i to na setu filma "Cinderella Man" 2005. godine, u kom je glumio sa Rene Zelveger. Budući da su glumili par i da je trebalo da snimie nekoliko intimnih scena, glumica je počela da odbija i to iz jednostavnog razloga - nije mogla da podnese njegov smrad.

Zbog svega se sa njim suočio i reditelj i upozorio ga da drži higijenu, ali on ga je odbio. Zbog toga nije imao drugog izbora nego unajmiti dvojnika koji će te scene snimiti sa Rene.

A ako ste mislili da tako loše higijenske navike imaju samo muškarci u Holivudu, prevarili bi se. Takve priče kruže i o jednoj od najlepših holivudskih glumica, slavnoj oskarovki Šarliz Teron. Ona je svoje navike otkrila u intervjuu kod Dejvida Letermana, kada je priznala: "Ja sam žilava devojka i ne moram se tuširati nedelju dana. Tako mi odgovara."

Ruku pod ruku sa Šarliz može ići i pevačica Džesika Simpson, koja nikada nije krila da je lenja kada je reč o higijenskim navikama, a o njima je progovorila gostujući u šou Elen DeDženeris. Tada je priznala kako svoje zube pere tek tri puta nedeljno, i to je možda, a razlog je urnebesan:

"To radim jer su moji zubi toliko beli, a jednostavno ne volim kada jezikom pređem po njima pa su glatki. No, koristim vodicu za ispiranje usta i čistim ih zubnim koncem svaki dan."

