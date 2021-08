NIKOL KIDMAN OTKRILA ŠTA MUŽ MISLI O NJENIM 18+ SCENAMA: On sve to vidi tek na KRAJU!

Nikol Kidman nikad nije imala problem sa golišavim scenama, a sad je napokon otkrila kako na se*si scene u kojima ona glumi reaguje njen suprug Kit Urban.

"Moj muž je umetnik, pa razume kako to funkcioniše, a i nije uključen u proces. On sve vidi tek na kraju kad je urađeno, kad je to već šou. Ne čita scenarije unapred, ne zna šta se sve događa na setu, on ima sopstvenu karijeru koja ga zaokuplja", rekla je za E! News.

"On ne zna puno o tome šta radim", dodala je.

Nikol i Kit u braku su već 15 godina i imaju dve ćerke Sandej i Fejt.

