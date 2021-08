BIJONSE PROGOVORILA O MRAČNOJ STRANI SLAVE: Pevačica otkrila sa kojim zdravstvenim TEGOBAMA se suočava zbog turneja!

Svetski poznata pevačica Bijonse otvorila je dušu i otkrila sa kojim zdravstvenim tegobama se suočava.

foto: Profimedia

Naime, supruga Džej Zija, Bijonse, nedavno je u intervjuu govorila o izazovaima sa kojim se susreće u muzičkoj industriji.

- Verujete mi, razlog zašto ljudi ne vide određene stvari o meni je to što Devica u meni ne želi da oni to vide, a ne zato što to ne postoji - ispričala je pevačica.

Ona je opisala i sa kojim zdravstvenim tegobama se suočava zbog čestih turneja.

- Više od pola života borim se sa nesanicom zbog turneja. Tu su i godine trošenja mišića zbog plesanja u štiklama. Takođe, stres na mojoj kosi i koži, od sprejeva i farbe, vrućine uvijača i nošenja teške šminke za vreme znojenja na pozornici - priznala je Bijonse.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./HarpersBazaar

Bonus video:

00:15 CECI PRIPIJENA HALJINA NAGLASILA OBLINE! Pevačica se pojavila u VRELOJ toaleti, podigla kosu, a na kraju završila BOSA! (VIDEO)