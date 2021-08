BRITNI SPIRS SE OGLASILA NAKON VESTI DA JE OSLOBOĐENA! Pop zvezda otvorila dušu: Osećam se kao da lebdim, SREĆNA SAM! FOTO, VIDEO

Britni Spirs ponovo je slobodna žena, pošto je njen otac Džejmi odlučio da više neće biti njen zakonski staratelj.

foto: Profimedia

Džejmi Spirs odlučio je da više neće biti njen zakonski staratelj. Naime, kako navode strani mediji, Džejmijev advokat podneo je pravne dokumente u kojima piše da ne želi više da se bori za to da bude njen staratelj.

Kako je Britni aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu neretko deli snimke na kojima pleše, to je uradila i danas kada je saznala da je konačno slobodna. U crnom topu, kratkom šortsu i golog stomaka, Britni je odigrala svoj prvi, moglo bi se reći, pobednički ples, a ispod ove objave nizali su se komentari podrške fanova koji su momenat njenog konačnog oslobođenja od očevog starateljstva željno iščekivali.

- Možete videti poslednji ples u crvenom topu. Srećna sam dok igram, to čini da se osećam slobodno. Nisam sigurna zašto sam tako obazriva… Možda mi to moje polomljeno stopalo govori da budem. Ali bez obzira na to, idalje se osećam kao da lebdim dok igram - napisala je ona.

Sledeća slika koju je objavila, tri sada kasnije, jeste animacija odnosno crtež devojke okrenute leđima, kojoj je cveće u kosi i na pozadini majice. Britni ispod ove objave ništa nije napisala mada su joj mnogi ostavljali pozitivne komentare prepune ljubavi i podrške.

"Britni, konačno si slobodna", "Volimo te", "Ona je slobodna", "Tako smo srećni zbog tebe ", bili su samo neki od komentara.

Podsetimo, otac pop zvezde je trinaest godina imao kontrolu nad skoro svakim aspektom njenog života.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

01:03 NEOČEKIVANA PROMENA: Britni je 2007. imala slom, ošišala se na ćelavo, pa pustila plave uvojke! Sad se prefarbala i nije PLAVUŠA!