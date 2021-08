TAMARA KALINIĆ OTKRILA KAKO SE OSEĆA POSLE PLJAČKE: Influenserka razmišlja da se ODSELI iz Pariza, ali ima jedan PROBLEM!

Zbog traume koju je stekla, influenserka Tamara Kalinić, ozbiljno razmišlja o preseljenju.

Tamara Kalinić nedavno je opljačkana u Parizu, a razoren stan koji je tom prilikom ugledala stvorio joj je traume, kao i ceo nemili događaj. Upravo zbog toga Tamara je u svom Jutjub video otkrila da je postala paranoična te razmišlja da li da nastavi da stanuje u Parizu gde se posle pljačke ne oseća bezbedno.

- Ovo je bio najstresniji, ali ujedno i najlepši period u mom životu. Volim priču da započnem lepim stvarima, a sve što se dogodilo učvrstilo je veze sa ljudima koje volim i mojim dečkom - objašnjava Tamara.

- Ti ljudi su me pratili i to verovatno duže vreme. Možda su i sa mnom razgovarali, pratili me do kuće. Kopali su mi po stvarima, a možda su nešto i postavili, mikrokamere, bilo šta, možda sam sad malo paranoična, ko zna - dodala je Tamara.

Iako se ne oseća sigurnom da živi u stanu u koji neko može da provali, Kalinićeva ima problem kad je u pitanju preseljenje.

- Imam stan u Beogradu, Londonu i u Milanu, ali stan u Milanu neće biti spreman do kraja septembra. S obzirom da ni Britanija ni Srbija nisu u Evropskoj uniji, nije tako lako preseliti stvari iz Pariza - kaže influenserka.

Podsetimo, modnoj blogerki Tamari Kalinić nedavno su lopovi obili stan u Parizu i odneli skupocene tašne i satove vredne oko 300.000 evra.

