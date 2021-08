VEROVALI ILI NE: Dragana Mićalović uskoro će glumiti MAJKU STARIJE SESTRE SLOBODE!

Glumica Dragana Mićalović vratila se sa odmora u Perastu, gde je kako kaže uživala prvenstveno jer je u njemu našla mir. Na odmoru je bila samo tri dana, ali kako kaže to joj ne smeta, jer je srećna što radi na brojnim projektima.

Dragana bi uskoro trebalo da se pojavi u seriji u kojoj je glavna zvezda njena sestra Sloboda Mićalović, a one je sve šokirala kakvu ulogu će imati u seriji "Tajna vinove loze".

- Igram Slobodinu majku... ali biće u pitanju flešbek, prebacićemo se na 1984. tako da neće me maskirati. Nažalost neću imati scene sa njom, ali ona je provirila malo u režiji da vidi kako sve to izgleda - rekla je Dragana, koja je nedavno imala priliku i da upozna slavnu Moniku Beluči:

- Samo smo dve rečenice prozborile. Pitala me je kako mi se dopao film "Na mlečnom putu" kada je bila premijera na FEST-u i to je to - rekla je Dragana Mićalović.

