MILOŠ BIKOVIĆ OTKRIO DA SE MARAŠA NEĆEMO LAKO REŠITI: Snimaćemo Južni vetar dokle god se međusobno ne poubijamo

Posle svetske premijere filma "Južni vetar 2: Ubrzanje", ovo ostvarenje Miloša Avramovića prvi put pogledala je i publika na Festivalu filmskih scenarija u Vrnjačkoj Banji. Jedan od glavnih aktera, Miloš Biković, i ovoga puta družio se sa ljubiteljima sedme umetnosti. Pohvale koje je slušao na račun novog glumačkog zadatka iznedrile su pitanje novinara hoće li biti i trećeg nastavka ove filmske sage.

- Dokle god se mi, glavni junaci u filmu, međusobno ne poubijamo, "Južni vetar" imaće svoje nastavke. Trilogija je normalan ciklus za jednu sagu, dakle, da postoje tri filma i tri sezone serije - kaže popularni glumac, kojem je prijalo novo druženje sa publikom i novinarima. Bila je to prilika da se priseti nedavnog boravka u Puli, iz koje je ispraćen kao istinska zvezda. Još se prepričava kako je ekipa filma posebno izašla u susret roditeljima koji su potegli čak iz Niša da bi njihova naslednica pogledala svoj omiljeni film, ali se ispostavilo da za njih nije bilo karata.

- Prišli su nam da se slikaju i rekli nam da nemaju kartu. Kad su već došli iz Niša, uredili smo da nam budu gosti i film pogledaju sa nama, iz lože. Inače, ljudi su dolazili iz Moskve, potom Zagreba, Rijeke... Neverovatno je kako je film prihvaćen u Hrvatskoj, što mi je posebno iznenađenje - govori Miloš i prepričava još jednu anegdotu.

- Kada sam se te večeri od Pulske arene probijao do kombija, slikao sam se usput sa onima koji su za to pitali. Naravno, nije bilo vremena da svima izađem u susret. Kada sam ušao u kombi, čuo sam glas starijeg gospodina koji me je dozivao po imenu i govorio kako mi je doneo nešto. Otvorio sam vrata i uveo sam ga u kombi. Bio je to penzionisani novinar iz Zagreba koji mi je poklonio vino. Pitao sam ga da li želi sa nama na afterparti i proveli smo divno veče. Taj neposredni kontakt sa publikom je najlepši - kaže Miloš.

