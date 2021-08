HOLIVUD ME BOJKOTUJE, NAZVALI SU ME SILEDŽIJOM: Džoni Dep kaže da će istina ISPLIVATI na videlo, a samo zbog NJIH radi sve ovo!

Džoni Dep je napokon rešio da progovori o nekim stvarima koje mu se već duže vreme dešavaju.

foto: Profimedia

On je u intervjuu za The Times ispričao nekoliko zanimljivih stvari, a jedna od njih je i način ana koji ga Holivud tretira posle Amber Herd sage. On se zahvalio istinskim fanovima i poručio da će istina isplivati na videlo, ali da on trenutno trpi posledice i da nije poslovno aktivan kao nekad.

Naime, on je promovisao film Minamata (čije je deo snimljen u Srbiji) i rekao da ne postoji datum prikazivanja u SAD i da je film jedino pušten u Velikoj Britaniji.

- I ako ništa, holivud me bojkotuje... Jedan čovek, jedan glumac u neprijatnoj situaciji, prokteklih godina, ništa novo - navodno je Dep izjavio o toj situaciji, a prenosi TMZ.

- Trudim se da idem napred koliko mogu, da napravim iskorak i iznesem stvari na videlo - rekao je Dep.

foto: Profimedia

On je izgubio jedan sudski proces protiv britanskog tabloida koji je objavio razne priče o njegovom turbulentnom odnosu sa Amber - nazvali su ga "čovekom koji bije žene", "siledžijom", a sudija je jednostavno odlučio da je to istina i presudio u korist tabloida.

Džoni Dep se zatim žalio na tu presudu i opet je izgubio, bar što se tiče Velike Britanije. U Americi, on i Amber se međusobno tuže i postoji nekoliko tužbi po tom osnovu, odnosno on je nju tužio za uvredu časti, zatim ona njega i tako u krug. Zato i ne čudi što je Džoni u intervjuu izrazio ogromnu ljubav prema svojim istinskim obožavaocima.

- Oni su moji pravi "radnici". Ponosan sam na njih jer ono što oni hoće da kažu je zapravo istina. Istina koja će se probiti jer je trenutno nema u glavnim medijima - rekao je Dep.

- Sve je to dug i čudan put koji ponekad ima prepreke. Nekad je jednostavno glup. Ali oni (fanovi) ostaju na njemu sa mnom i za njih ću se boriti. uvek, do kraja. Kad god to bilo - završio je svoju priču slavni glumac.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:50 VEROVALI ILI NE: Dragana Mićalović uskoro će glumiti MAJKU STARIJE SESTRE SLOBODE!