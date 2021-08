OMILJENA SLATKICA ŠOKIRALA JE SVET OBJAVOM DA JE TRANS: Nedavno je uklonio grudi, pa iznenadio pratioce svojim izgledom! FOTO

Poznata glumica Elen Pejdž koja je iznenadila je svet kada je krajem prošle godine priznala da je transrodna osoba i da menja ime u Eliot, redovno na društvenim mrežama deli svoje golišave fotke, te je evidentno da uživa u svom novom telu.

Čuvena slatkica oduševila je svet i lepotom i talentom u u filmovima "Džuno" i "Početak", a onda je istupila i javno priznala da je trans osoba, te da je znala da je muško još kao dete.

U mesecima koji su usledili, Elen je postala Eliot, a glumac je postepeno sve više prihavatao muževne karakteristike.

Poslednja u nizu intervencija bila je uklanjanje grudi, a od tog momenta, Eliot svakodnevno postavlja na mreže svoje golišave fotografije, te je više nego očigledno da uživa u svom novom telu.

Nedavno je 34-godišnji Eliot na svom Instagramu podelio još jednu fotku koja je veoma iznenadila njegove pratioce ponajviše zbog isklesanog torza na kom bi mu mnogi mogli pozavideti.

Nasmejan, pozirao je pored bazena, a komentari podrške samo su se nizali ispod objave.

Podsetimo, svojevremeno je Eliot izjavio:

- Hoću da podelim sa vama da sam trans, moje ime je Eliot i muško sam. Srećan sam što sam stigao do ovoga. Beskrajno sam zahvalan svim neverovatnim ljudima koji su me podržali na ovom putu. Ne mogu vam opisati koliko je oslobađajuće to što se dovoljno volim da budem to što stvarno jesam.

