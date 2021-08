GLUMICA ŠOKIRALA SVE NA ZABAVI: Svi u ČUDU gledali ono što je nosila na LICU, kada su shvatili šta je u pitanju, oduševili su se!

Glumica Lavern Koks (49) se pojavila na zabavi Dženifer Klajn " Day of Indulgence" u Brentvudu, delu Los Anđelesa.

Međutim, svi su ostali šokirani izgledom glumice jer se odlučila za veoma neobičan autfit. Ona je izabrala futuristički kostim zavodnice, a upotpunila ga neobičnom koloritnom maskom. Posle prvobitnog šoka, svi su pohvalili njenu posvečenost detaljima i to što brine i nosi zaštitinu masku masku.

foto: Profimedia

Lavern Koks je američka glumica i veliki borac za LGBTQ+ prava, kao i jedna od prvih trans glumica koja se pojavila u mejnstrim ostvarenjima.

foto: Profimedia

Glumila je u seriji "Orange Is the New Black" koja joj je donela svetsku slavu i ujedno je bila prva trans osoba koja je imala svoju emisiju o transformaciji u kojoj se pojavljivala i producirala je.

foto: Profimedia

Lavern je dobitnica mnogih nagrada, što glumačkih, što onih kojih se tiču ljudskih prava.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:10 Jelena Karleuša