GLUMAČKA LEGENDA KOJU SRBI OBOŽAVAJU PUNI 78 GODINA: Ovo su manje poznate stvari o ROBERTU DE NIRU i njegovih top 20 uloga! ANKETA

Američki glumac Robert De Niro 17. avgusta je napunio 78 godina.

Karijera ovog slavnog i nagrađivanog glumca traje više od pola veka i svi se slažu da je on jedan od velikana Holivuda koji je svojim ulogama ostavio duboki trag u svetskoj kinematografiji.

Rođen je na Menhetnu 1943. godine, buduća holivudska legenda je počela da radi u filmskoj industriji 60-ih godina prošlog veka sa malim ulogama u "The Wedding Party", "3 sobe na Menhetnu" i Susret (1968.) koji je bio njegova prva glavna uloga. Brzo posle toga, Robert je krenuo da osvaja veliko platno.

Koliko god poznavali njegov profesionalni život, mnogi obožavaoci nisu svesni onoga što se dešavalo u privatnosti i daleko od svetla pozornice i kamera.

Brak

Robert De niro se ženio dva puta. Prvi put 1976. godine sa Dajanom Abot, a drugi put 1997. sa Grejs Hajvoter. Dok je bio oženjen Dajanom, usvojio je njenu ćerku Drenu, a dobili su i sina Rafaela. Razveli su se 1988. godine.

Robert je bio u dugogodišnjoj vezi sa manekenkom Tuki Smit sa kojom je dobio blizance preko surogat majke. Džulijan i Eron su rođeni 1995. godine. Iako je sve u njihovom odnosu bilo dobro, ubrzo su raskinuli.

Iskra koja je postajala još od 80-ih godina se pretvorila u vatru i robert De Niro se oženio glumicom i dobročiniteljkom Grejs. Raskinilu su dve godine kasnije, pa su zatim obnovili ljubav 2004. godine da bi 2018. podneli zahtev za razvod. Njihova borba traje i dalje i još uvek vode pravnu bitku kako izveštavaju strani mediji. Skorašnje informacije su i da je sudija odličio da Grejs dobija 1.000.000 godišnje i da će par morati da podeli novac od zajedničkog doma koji je procenjen na 20.000.000 dolara.

Deca

Robert ima 6 dece, a najmlađe dete ima 12 godina. Sa prvom ženom ima Drinu i Rafaela, sa manekenkom Tuki ima blizance, a sa Grejs ima sina Eliota koji se rodio 1998. godine i Helenu koja je rođena 2011. godine koja je rođena uz pomoć surogat majke. On i Grejs se trenutno bore za starateljstvo nad Helenom.

Ćerka Drina je krenula očevim stopama i radila na filmovima tokom devedesetih godina, ali onda se povukla i posvetila režiji i pisanju. Ona je trenutno portparol jednog programa koji se bavi siročićima.

Rafael se bavi nekretninama, ali se pojavio u nekoliko filmova zajedno sa ocem.

Robert ima i 4 unuka, jedno od Drine i troje od sina. Trudi se da ih ne izlaže javnosti i omogući mirno detinjstvo.

- Ponekad ste vi poslednja osoba sa kojom žele da se mačuju. To je kao kada pratite decu u školu i kako odrastaju ne žele da se drže za ruke ili poljube za rastanak - rekao je De Niro jednom prilikom o roditeljstvu.

Novac

Tokom bogate i duge karijere, De Niro je sakupio dosta para od glume, režije i produciranja. Zaključno sa 2021. godinom, Robertovo bogatsvo je procenjeno na 500.000.000 dolara prenosi Wealthy Gorilla. Glumac je naveo da ga je korona virus pogodio finansijski, ali i suđenje sa uskoro bivšom ženom nije pomoglo.

Karijera

Robert de Niro je takođe postao popularan zbog realističnih uloga američkih gangstera italijanskog porekla, treba pomenuti Kuma i Dobre momke. Sarađivao je sa brojnim režiserima, ali najviše sa Martinom Skorsezeom.

Ovo je njegovih 20 najboljih uloga, sudeći po magazinu Far out.

20. Angel Heart (Alan Parker - 1987)

19. A Bronx Tale (Robert De Niro - 1993)

18. This Boy’s Life (Michael Caton-Jones - 1993)

17. Awakenings (Penny Marshall -1990)

16. 1900 (Bernardo Bertolucci - 1976)

15. Silver Linings Playbook (David O. Russell - 2012)

14. Jackie Brown (Quentin Tarantino - 1997)

13. The Untouchables (Brian De Palma - 1987)

12. Once Upon A Time In America (Sergio Leone - 1984)

11. Cape Fear (Martin Scorsese -1991)

10. The Irishman (Martin Scorsese - 2019)

9. Casino (Martin Scorsese - 1995)

8. Mean Streets (Martin Scorsese - 1973)

7. Heat (Michael Mann - 1995)

6. The Deer Hunter (Michael Cimino - 1978)

5. Goodfellas (Martin Scorsese - 1990)

4. The King of Comedy (Martin Scorsese - 1982)

3. The Godfather Part II (Francis Ford Coppola - 1974)

2. Taxi Driver (Martin Scorsese - 1976)

1. Raging Bull (Martin Scorsese - 1980)

