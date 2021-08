SVE SPREMNO ZA BIR FEST! Led probijaju TAP 011 i Bijelo dugme, a evo kakve su procedure oko ulaska na UŠĆE

Pet dana dobre zabave sa više od 60 izvođača počinje večeras na Ušću. Čuveni Bif fest ove godine će trajati do 22. avgusta, imaće dve bine, a prvog dana posetioce očekuju nastupi Tap 011 i Bijelog dugmeta, što je ujedno i prvi koncert ovog benda u kom će njihovi obožavaoci besplatno uživati još od njihovog nastupa kod Hajdučke česme davne 1977. godine.

Program će počinjati svakoga dana u isto vreme, ulaz je besplatan, a pratiće ga procedura prilagođena propisanim merama u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Važiće pravila kao za sve muzičke festivale do sada, a to je da je ulaz dozvoljen uz potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (dve doze) ili uz negativan PCR test ili uz dokaz o antitelima za one koji su preležali koronavirus. Prvog dana, pored Bijelog dugmeta i Tap 011, očekuje se još i nastup Galije i Inspektora Blaže, a sledećih četiri dana posetioci će se provoditi uz Marčela, Kerber, S.A.R.S., Električni orgazam, Neverne bebe i još mnoge druge. Ekipa Kurira obišla je juče Ušće i radnici uveliko sređuju prostor za posetioce. Cena piva, kažu, biće kao ranijih godina.

Druge večeri očekuje se veliki koncert grupe Balkanika, koji će biti održan u čast njihovog osnivača Sanje Ilića. Grupa Balkanika postoji dve decenije, a veliki kompozitor Sanja Ilić preminuo je 7. marta ove godine od posledica koronavirusa. Te iste večeri očekuje se i veliki muzički vatromet tačno u ponoć, za koji kažu da su u čitavoj Evropi imali prilike da ga vide samo stanovnici Francuske, navode organizatori.

