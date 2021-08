BJELA NIJE HTEO DUBLERA U SERIJI TAJKUN! Glumac tražio da sve scene SNIMI SAM, plivao je u LEDENOM BAZENU, a evo i zbog čega!

Dragan Bjelogrlić nije hteo dublera na snimanju serije ,,Tajkun”, a njegov kolega Marko Baćović je zbog nezgode na setu završio u Hitnoj!

Poznati glumci svašta su doživeli pre dve godine, dok su radili ovaj triler reditelja Miroslava Miše Terzića.

foto: Nemanja Nikolić

- Nisam imao dublera! Insistirao sam da sve scene snimim sam, pa čaki onu kada plivam u ledenom bazenu. Želeo sam da vidim u kakvoj sam formi. Na kraju sam bio zadovoljan jer sam sve uradio bez ičije pomoći. Smatrao sam da sve te scene nisu toliko kompleksne da ne bih mogao sam da ih izvedem. I uspeo sam - kaže Bjelogrlić, koji u „Tajkunu" igra biznismena Vladana Simonovića.

Njegov kolega Marko Baćović (u seriji nemilosrdni ubica Balša) otkriva da je zbog jedne scene završio u Hitnoj pomoći.

- Nije mi bilo nimalo prijatno da snimam te scene. Prolazila me je neka jeza. Kad smo snimali scenu u kojoj se ispostavi da je Stefana (Minja Peković) živa, pa je Balša ubije, reditelj je na licu mesta našao neku zarđalu šipku i rekao mi da je tim dokrajčim. Posle sam video da mi je ruka bila sva krvava jer sam se isekao na to zarđalo gvožđe. Snimanje je završeno oko tri posle ponoći, a ja sam morao u Hitnu da dobijem tetanus. Tada sam pomislio: „Eto, Bog me kažnjava zbog te scene" - priseća se Marko nemile situacije.

Baćović kaže da je reditelj Miša Terzić želeo baš njega za ulogu Balše.

- Rekao je da imam lice nekog dobrodušnog čoveka, a želeo je da Balša deluje baš tako. Morao sam što duže da sakrijem pravu Balšinu prirodu, da gledaoci pre vremena ne otkriju da je sposoban i za gnusne stvari - priča poznati glumac.

foto: Promo

