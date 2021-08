SVE LEPOTICE SA KOJIMA SU POVEZIVALI NOVAKA: Poslednja u nizu je glumica, a za jednu se pričalo da mu je umalo UNIŠTILA BRAK

U jednom tabloidu osvanula je vest kako je glumica Marija Karan navodno flertovala sa našim najboljim teniserom Novakom Đokovićem, zbog čega je na društvenoj mreži Instagram reagovala i njegova supruga Jelena Đoković.

Ipak, Marija Karan nije jedina devojka koju su povezivali sa Noletom, Jelena je sada prvi put odlučila da stavi tačku na natpise u medijima.

Kako srpski, tako i Britanski mediji povezivali su Đokovića svojevremeno sa našom pevačicom Natašom Bekvalac. Dejli mejl je pisao da je Jelenin i Novakov brak navodno u krizi, te da su šuškanja o iskrama između Noleta i Nate počela od trenutnka kada su bili u isto vreme na Ibici. Nataša je tada demantovala aferu uz napomenu da je cela priča izmišljena.

Pototom su strani tabloidi teniseru prišili aferu sa izvesnom Viktorijom - advokaticom iz Ukrajine, o kojoj se gotovo ništa ne zna. Danima su svetski mediji pričali o ženi čiji se identitet nikada nije otkrio, osim imena, ova devojka za širu javnost ostala je potpuna enigma.

U martu 2016. godine, britanski mediji, tada govore o navodnoj aferi Novaka Đokovića sa indijskom glumicom Dipikom Padukone. Njih dvoje su čak, u nekoliko navrata uslikani zajedno, a ona ga je čak i bodrila sa tribina. Posebnu prašinu podigla je njena izjava:

- Novak me je očarao na pravi pogled. Znam da je on sada zauzet čovek, ima i dete, drugo ali vreme provedeno sa njim nikada neću zaboraviti. Bio je šarmantan, ljubazan i izuzetno duhovit. Kada to spojite sa samopouzdanjem čoveka koji je najbolji na svetu u onom čime se bavi, jasno vam je zašto ni jedna žena ne može da mu odoli. Nikada nisam srela nikog ko mu je sličan. Nole će zatao zauvek ostati moja najveća ljubav.

Nakon ove izjave, mnogi svetski mediji predviđali su krah Đokovićevog braka sa Jelenom ali to se nije dogodli, niti se bračni par oglašavao povodom ove medijske afere koja je tresla javnost.

Ipak, čini se da je sve bilo jasno kada je na društvenim mrežama osvanula fotografija kako Jelena i Dipika razgovaraju na Vimbldonu.

Dok je poslednja u nizu bila plavokosa Natalija Šćekić, koja je preko noći postala popularna kada je u jednom tabloidu napisano da joj je jedan biznismen nudio 60.000 evra da zavede Đokovića, kako bi mu uništila brak.

Pored pisanja o Novakovim aferama, pretežno strani tabloidi, često se osvrnu i na Đokovićevu bivša ljubav, di džej Lejdi Li, tačnije Lidiju Popović.

