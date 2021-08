TOMA JE CEO ŽIVOT BIO ZALJUBLJEN U SILVANU! Bjelogrlić iskreno s novinarima: Evo ko mu je otkrio ovu tajnu i kako je našao glumce!

Premijerom filma "Toma" i svečanom ceremonijom dodele nagrada završa se 27. Sarajevski filmski festival. Među ovogodišnjim laureatima našle su se još dve srpske autorke - Marta Popivoda i Milica Tomović.

Za novi film Dragana Bjelogrlića pet dana unapred nije bilo karata za tri projekcije, a vladalo je veliko interesovanje za konferenciju za medije.

- Najviše mi je oko priče pomogao pokojni Tomin brat Novica Zdravković. On mi je dao neke intimne detalje, koje smo preslikali u filmu. Mi smo Tomu tretirali kao dramski lik i nadam se da smo uspešno preslikali jedno vreme - izjavio je Bjelogrlić.

On je pojasnio šta je okosnica cele priče.

- Naš je najviše zanimao njegov odnos sa Silvanom. Toma je ceo život bio zaljubljen u nju, a nikad nisu imali ništa. Ona ga je pronašla u kafani. Posle joj je on poklonio najveći hit. To su nam otkrili Novica i još nekoliko ljudi. Toma je nju želeo kao ženu. Nije bio kalkulant. Sve ostalo u filmu je fikcija. Ne treba ovo posmatrati kao istinu, jer nije tako bilo - izjavio je Bjelogrlić.

Reditelj je objasnio kako je za ulogu Silvane i Tome pronašao glumce Tamaru Dragičević i Milana Marića, ali i ličnog lekara, koga igra Petar Benčina.

- Najviše sam tragao za Tomom, a za Silvanu je moja supruga Maja rekla da je to Tamara. Ona mi je otvorila oči. Kod Tome je bilo da li naći glumca koji dobro peva, uzeti pevača, naturščika ili dva glumca da igraju pevača u mladosti i starosti. Sin mi je rekao da zovem najbolje glumce na kasting. Pozvao sam Marića, a on ne liči na Tomu niti zna da peva. Petar Benčina je dobio ulogu doktora kad sam ga video u jednoj predstavi. On je bitna karika za ovaj film. Pored melodrame, na njemu se bazira cela ideja naše priče - priznao je reditelj.

Milan Marić pojavio se pred novinarima nakon što je pobedio koronu.

- Osećao sam veliki pritisak - kratko je poručio mladi glumac.

Tamara Dragičević dobila je pohvale za svoj tuzlanski akcenat.

- Prvi put imam značajnu i veliku ulogu. Kad je počelo snimanje, bilo mi je lakše da pričam o Silvani. Sada kad je snimljen i treba da ga vidi publika, sve mi je teže da pričam o liku. Ljubavni deo priče je lep i potresan. Znam kakve su emocije kroz mene prolazile. Gledala sam film kao obična publika. Više od 15 minuta nisam mogla da progovorim. Tražila sam da mi još jednom puste da ga pogledam - priznala je glumica.

Film "Toma" će otvoriti Festival filmskih susreta u Nišu. Zahtevan projekat je realizovan u saradnji s Telekomom Srbija i Filmskim centrom Srbije, a u bioskope stiže već sredinom septembra.

Srce Sarajeva za najbolju režiju pripalo je mladoj srpskoj filmskoj autorki Milici Tomović za film "Kelti". Za najbolji dokumentarac nagrađeno je ostvarenje "Pejzaži otpora" u režiji Marte Popivode. Svetska premijera ovog dugometražnog dokumentarnog filma bila je u glavnom takmičarskom programu jubilarnog, 50. međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu. Film je realizovan uz podršku Filmskog centra Srbije i beleži putovanje kroz sećanja antifašističke borkinje Sonje (97), jedne od prvih partizanki u Srbiji, koja je bila i među vođama pokreta otpora u Aušvicu.

Nagrađeni su prethodno i sa tri Srca Sarajeva i autori serije "Porodica" u dve kategorije i glavni glumac Boris Isaković za ulogu Slobodana Miloševića. I to nije sve, sa dva priznanja za razvoj svojih programa nagrađen je projekat "Flašaroši" u režiji Nemanje Vojinovića.

Srce Sarajeva za najbolji igrani film dobilo je nemačko-austrijsko ostvarenje "Konačna sloboda" u režiji Sebastijana Majzea.

