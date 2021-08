NEVERNE BEBE U USIJANJU DANA: Mi ne sviramo zbog NOVCA, već iz drugih potreba! Mi smo gospodari svemira kad izađemo na BINU

Neverne bebe, bend koji je na muzičkoj sceni punih 28 godina u Usijanju dana na Kurir televiziji govori o svim aktuelnostima.

"Zašto je Balkan južno od sreće?", "Koliko je teško ostati lojalan svojim idealima?", "Šta je korona odnela, a šta donela regionalnoj muzičkoj sceni?", na sva ova pitanja odgovaraju članovi popularnog sastava - Milan Đurđević, Vladan Đurđević, Tijana Sretković.

foto: Kurir Televizija

"Mi smo 2018. godine krenuli da radimo novi album. Imali smo grandiozne koncerte, da ne nabrajam gde sve. Dokumentarac je trebalo da se pojavi 2019. godine, ali se desilo to što se desilo, neke stvari su kasnije, pa je došla pandemija, ali sve se odložilo. Dokumentarac očekujemo do kraja godine, sve je spremno", rekao je Vladan Đurđević.

"Početak pandemije mi je prijao, ta dva, tri meseca bila su da danemo dušom, ali povratak se odužio, trajao je do danas. Ja sam u martu imala osećaj da mogu da se kreativno predam, imala sam vremena i odlučila da za jedan dan snimimo spot, da ga namontiramo u sledećem danu. Htela sam da pokažem sve što se dešava u tom momentu. Ideja se sama rodila", rekla je Tijana, pa priznala da voli promene.

foto: Kurir Televizija

Vladan je otkrio kakav je odnos sa njegovim bratom Milanom, sa kojim godinama radi u bendu.

"Milan i ja smo ceo život u Nevernim bebama, osim kada je on svirao u grupi Smak. Sve drugo vreme smo proveli zajedno. Snimili smo prvi rok album u istoriji našeg grada, živim u Beogradu, ali sam iz Valjeva", ističe on.

foto: Printscreen/Kurir TV

"Mene čine srećnim sve manifestacije koje pomažu mladim ljudima. Mi imamo strašnih muzičara, ali oni naprave bend, krenu, pa ne daj Bože, idu u drugu muziku, teško je u ovo vreme kada vlada autotjun i turbo varijanta. Mi i još pet, šest bendova držimo taj krst rokenrola", priča Vladan o borbi moderne muzike i ideala.

"Promenila se energija i komunikacija. Dosta toga se drugačije presložilo na planeti, svi koji gledamo šta se događa kod nas, shvatili smo da moramo da imamo drugačiji pristup. Što se tiče trenutka, on je nedefinisan, sve može, ali ništa ne može. Energija publike je fascinantna, fali im ta sloboda. Kada čovek dođe na koncert, oseća se jedinstveno, oni žele da podele emociju i izađu drugačiji nego što su ušli", priča Milan, frontmen Nevernih beba.

foto: Kurir Televizija

"Mi ljude pokušavamo emotivno da dodirnemo, nije to samo sada, već dve decenije. Emotivni dodir otvara prozore i prolaze. Kada čovek zaplače uz neku muziku, on je živ, još uvek ima potrebu da utiče na stvarnost. Muzika nije samo jeftina zabava, ima dublji smisao. Mi smo došli u bezizlaz, mislili smo da možemo da gospodarimo, najbitnije je koliko ko ima novca. Mi nemamo stalno zanimanje, stalne plate, ali imamo ideale, borimo se za ideju, da ostavimo neko delo iza sebe", dodaje Đurđević.

foto: Printscreen/Kurir TV

Milan kaže da oni koji su odustali od svojih ideala i krenuli drugim putem zbog zarade, nisu bili iskreni.

03:20 MILAN ĐURĐEVIĆ: Tokom snimanja albuma tokom perioda korone ponovo smo se upoznavali sa sobom, PUBLIKA ĆE OBOŽAVATI NOVI ALBUM!

"Svako ko skrene sa puta, nije bio iskren. Nas ne interesuje šta nas čeka na putu, prolazili smo kroz razna iskušenja. Mi smo pet godina svirali i bili na nuli, neki jesu odustajali, ali oni koji su ostajali znali su zbog čega ostaju. To su veće vrednosti od onih koje mogu da se kupe. Dobijamo priznanja za razvoj kulture, posvete vremenu, to je veće od svega. Ne bih menjao to za ček od 5.000.000 dolara i da ja dam figurice koje sam dobio od patrijarha. Nama je muzika napravila mnoge privilegije, nastupali smo na najvećim koncertima, to je bogatstvo", ističe muzičar.

Neverne bebe nastupaju na "Beer festu".

"Potreba da živimo normalan život veća je od iskušenja. Očekujem eksploziju, da ljudi sa nama učestvuju maksimalno i posvećeno. Da otplovimo negde i da sledećih mesec dana nosimo tu energiju", kaže Milan.

foto: Kurir Televizija

"Naš jedini motiv je enormna ljubav prema muzici... Sve mislim da krenulo Sunce da sija, da smo došli do kraja i da ćemo da sviramo i stvaramo nove, pozitivnije pesme, da ćemo se svi dozvati pameti... Neverne bebe poznajem mnogo pre 2011. godine, ne lično, ali znala sam bend. Bila je generalna proba, ja sam bila ozbiljna klinka, nisam mogla da shvatim da postoje takvi muzičari u Srbiji. Ja sam bila na fakultetu, meni je bilo zastrašujuće, trema je učinila svoje. Kada sam ih videla uživo, potpuno neiskusna došla iz Kraljeva, to je bio čaroban trenutak. U martu sam napunila 10 godina sa Nevernim bebama", dodala je Tijana.

foto: Kurir Televizija

Zaštitni znak Nevernih beba je cucla sa žiletom.

"To je kao i Neverne bebe. Zar postoje neverne bebe?", priča Tijana, a Vladan dodaje da je fan tog znaka.

"Vratili smo taj znak, sada je zvaničan logo benda", dodaje Đurđević.

OVDE MOŽETE UŽIVO GLEDATI KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:13 PEVAČICA IVANA SELAKOV NAPRAVILA VELIKU PROMENU: Konačno izašla iz teškog perioda, a sad OTKRILA šta sprema sa Lukasom