KOJI KRIS JE NAJBOLJI FRAJER? Žene lude kad se oni SKINU, izaberite glumca koji je baš po vašoj MERI! (ANKETA/FOTO)

Kris Prat, Kris Pajn, Kris Evans ili Kris Hemsvort? To pitanje kruži Internetom već duže vreme, a i u našoj redakciji se povela polemika koji Kris je najbolji frajer. Ono što je sigurno da sva četvorica izgledaju odlično kada se skinu.

foto: lev radin / Shutterstock.com, Tinseltown / Shutterstock.com, Jaguar PS / Shutterstock.com

Kris Prat je rođen 21. juna 1979. godine. Najpoznati je po ulozi u seriji "Parks and Recreation" zahvaljujući kojoj se probio i Marvelovoj franšizi Čuvari galaksije, kao i Avendžers i brojnim animiranim filmovima.

foto: Profimedia

Bio je oženjen komičarkom Anom Feris sa kojom ima jedno dete, a sada je u braku sa ćerkom Arnolda Švarcenegera, Ketrin i sa njom ima ćerku.

Sledeći Kris je Hemsvort i on je rođen 11. avgusta 1983. godine u Melburnu, Australija. Znamo ga kao boga groma - Tora iz Marvelovih filmova, a pojavio se i u hororu "The Cabin in the Woods" za koju kažu da mu je bila ključna tačka u probijanju na A listu. Igrao je i glavnu ulogu u rimejku filma Ljudi u crnom i "Bad Times at the El Royale."

foto: Profimedia

U braku je sa Elsom Pataki od 2010. godine i imaju troje dece.

Kris Evans je rođen 13. juna 1981. godine u Bostonu. Pojavio se u mnogo filmova, a neki od njih su i Fantastična četvorka, Skot Pilgrim protiv sveta i naravno kao Kapetan Amerika u Marvelovim filmovima.

foto: Profimedia

Kris Pajn je rođen 26. avgusta 1980. godine. Star Trek filmovi su ga proslavili, a glumio je i u DC filmovima Čudesna žena.

foto: Profimedia

Naravno, postavlja se pitanje koji Kris je najbolji frajer jer neki kažu Hemsvort, drugi Evans, treći Pajn, a četvrti se tvrdoglavo drže Prata.

