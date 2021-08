MILAN MARIĆ POBEDIO KORONU: Glumac stigao u Niš i dobio najveći APLAUZ! (VIDEO, FOTO)

Prve večeri 56. filmskih susreta u Nišu najveći i najbučniji aplauz prve večeri dobio je glumac Milan Marić za glavnu ulogu u filmu "Toma" koji govori o muzičkoj legedi Tomi Zdravkoviću.

Publika koja se nalazila u i van Tvrđave je bila oduševljena i pojavom glumca Dragana Bjelogrlića koji je u ovom filmu imao ulogu producenta.

Od hotela pa sve do crvenog tepiha, glumci su imali stotine molbi da se slikaju sa obožavaocima.

Začin na taj aplauz dodat je i samim tim što se pričalo da se Marić neće pojaviti ispred publike u Nišu jer je nedavno imao koronu pa se zdravstveno nije osećao toliko dobro da bi putovao od Beograda do Niša. On je ipak smogao snage da dođe, a to je publika na Letnjoj pozornici itekako nagradila.

