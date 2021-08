VOJIN ĆETKOVIĆ PUNI 50 GODINA, A KARIJERA MU JE OVAKO KRENULA: Maneta iz Zone je trebalo da igra drugi glumac, ali se desilo ovo!

Vojin Ćetković slavi jubilarni 50. rođendan 22. avgusta, samo dan posle svoje životne saputnice Slobode Mićalović.

Od kada je završio FDU pa sve do sada, njegova karijera išla je uzlaznom putanjom, lišena skandala svake vrste.

foto: Printscreen/Instagram

Među ulogama koje su ga na početku karijere proslavile su svakako Brando iz "Porodičnog blaga" i Mane kujundžija iz "Zone Zamfirove" piše Mondo.

Ono što se malo zna je da Vojin nije bio prvi izbor za ulogu Maneta, već njegov kolega Segej Trifunović.

"Zdravko Šotra i ja smo kumovi, i on mi je jednom pomenuo kako bi radio nešto u Nišu. Rekao mi je da će da radi "Zonu Zamfirovu" al to je meni na jedno uvo ušlo a na drugo izašlo. I zove me posle dve godine. Zvoni fiksni telefon ujutru u 9. Kaže, kume našao sam pare, radimo.

- Šta radimo?

- Pa, Zonu Zamfirovu.

foto: Vladimir Šporčić

Uf je*o te, meni to nešto zazvučalo... I evo sad se izvinjavam Šotri što sam ga slagao. Ja, kao, da vidim raspored. Koji crni raspored, ja ga u životu nisam imao. Jao, kume pogledao sam raspored i ne mogu tada. Laž. Šole izvini. I srećom uleti Ćetković i to mu napravi karijeru. I to jeste više za njega bilo", ispričao je jednom Trifunović.

Inače, Ćetković je umalo zaigrao, doduše kao statista, u filmu "Boj na Kosovu".

"Bio sam treća godina gimnazije i izabrali su nas nekoliko na audiciji za film “Boj na Kosovu”. Vdim da su izabrali i one sa govornom manom, a da nisu prošli oni koji su stvarno bili dobri. Ali, vidim ja izabrali nas sve visoke i krupne. Doveli nas sutra na snimanje, obukli nam neke pancire, dali nam šlemove, mačeve", ispričao je Ćetković jednom prilikom.

U nekom trenutku krene da pada kiša.

foto: Dragana Udovičić

"Nas stavili na neko brdašce kod Lazarevog grada. Ja ni kameru ni reflektor nisam video. Pitao sam ih da li je ovo snimanje ili ne. Ni sendvič, ni sok, ja bacim i onaj štit i mač i kažem idemo ljudi, ako je ovo snimanje filma u životu mi ne pada na pamet da snimam bilo kakav film", prisetio se tada Ćetković.

Podsetimo, Vojin Ćetković je svoju sadašnju suprugu upoznao baš na snimanju "Zone Zamfirove".

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

"Sećam se prvog trenutka kada sam je ugledao, snimali smo 'Zonu Zamfirovu', a ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su većina njih bile klinke. Prošlo je nekoliko dana snimanja, pozvao me je snimatelj da dođem da pogledam nešto. Video sam je kao nekog ko će verovatno da zaigra u filmu, nisam je posmatrao kao lepa je ili na neki drugi način. Tada sam je prvi put zapazio", pričao je Vojin i dodao kroz osmeh:

"Ne mogu da kažem da je bila prvi put oduševljena kada me je videla, ali se smekšala.“

Njih dvoje su u braku od 2008. godine imaju bliznakinje Milu i Veru.

foto: Dragana Udovičić

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:35 STANIJA I MARKO OTIŠLI NA SELO: Starleta nabrala pune kante MALINA, kaficu pije na travi, a njen dečko skinuo majicu! IDILA! VIDEO