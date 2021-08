MUZIČKA ZVEZDA PREMINULA U 84. GODINI: Čuveni Don Everli umro, ovi hitovi su ostali iza njega

Američka muzička zvezda Don Everli, član rokenrol grupe "Everly Brothers", umro je u 84. godini, prenose su američki mediji.

Portparol porodice rekao je da je Everli umro u svom domu u Nešvilu u američkoj državi Tenesi u subotu.

foto: Profimedia

Muzika dueta "Everli braders", popularnih pedesetih i početkom šezdesetih godina, dosta je uticala na mnoge muzičare, od Džona Lenona i Pola Makartnija, do "Bič bojsa" i Sajmona i Garfankela.

Među najvećim hitovima su "Wake Up Little Suzie", "Cathy's Clown", "Bye Bye Love", "All I Have To Do Is Dream". Dva brata su se razišla uz svadju 1973. posle 16 godina hitova a onda su se pomirili 1983. godine.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ.