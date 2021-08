GAGA ANTONIJEVIĆ ZA KURIR O BATINAMA KOJE JE DOBIO OD BJELOGRLIĆA: Bio sam mu bokserska vreća, napao me s leđa (FOTO)

Reditelj Predrag Gaga Antonijević za Kurir je potvrdio da ga je rano jutros u jednom hotelu u Nišu napao Dragan Bjelogrlić i više puta ga udario u glavu.

- Bjelogrić mi je prišao s leđa. Nisam ga ni video dok je počeo da me udara. Sedeo je s Katarinom Radivojević. Bio je pijan. Dobro sam ugruvan. Bio sam mu bokserska vreća. Postoje snimci kamera. Nemam šta da krijem - rekao je za Kurir reditelj i opisao detalje napada.

foto: Privatna arhiva

"Dugo sa njim nisam imao nikakve kontakte, niti sam sinoć imao bilo kakav kontakt. Sedeo sam u svom društvu, sve su to bile kolege, u potpuno drugom delu sale, iza ugla. Ja sam pričao, skoro sam ležao jer je to nizak krevet, pričao sa kolegama, a on je došao iza tog ugla i napao me. Nisam ga video dok me nije počeo udarati. Onda su nas kolege razdvojile, dosta sam potrosen. Pretio mi je, psovao majku, ovakav sam, onakav sam", rekao je Antonijević.

"Ja sam pozvao policiju, i ja sam sa svedocima išao u policiju. I njega su vodili da da izjavu. Kamere sve su snimile, a pre toga nismo nikako bili u kontaktu. Psovao je "J**** te Dara iz Jasenovca", ispričao je između ostalog Gaga Antonijević.

Podsetimo, glumac Dragan Bjelogrlić priveden je pod sumnjom da je rano jutros oko 4 sata u niškom hotelu s leđa napao reditelja

Inače, njih dvojica odranije nije u dobrim odnosima.

foto: Nemanja Nikolić

