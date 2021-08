DŽONI ROTEN SE SUDIO SA BIVŠIM KOLEGAMA IZ BENDA SEKS PISTOLS: Presuda je stigla, tiče se MUZIKE i neće svi biti ZADOVOLJNI!

Dvojica bivših članova Seks Pistolsa dobili su sudsku bitku protiv svog bivšeg frontmena Džonija Rotena o pravu na upotrebu pesama benda u budućoj televizijskoj seriji.

Bivši bubnjar Pol Kuk i gitarista Stiv Džons tužili su Rotena, pravim imenom Džona Lajdona, jer je uskratio prava da se pesme koriste u televizijskoj drami Pistol u režiji Denija Bojla piše BBC.

Londonski sud odlučio je u ponedeljak u korist Kuka i Džonsa jer su članovi benda 1998. potpisali ugovor prema kojem o pravima odlučuju većinom glasova.

Saslušanje na sudu trajalo je nedelju dana. Džons i Kuk su se, očekivano, pozivali na taj ugovor dok se Roten, koji je ranije u intervjuu za Sunday Times rekao da je to "najbezobzirnije sranje koje je morao pretrpeti", branio navodima da ugovor nikad nije korišten i da je sastavljen samo kako bi se bend zaštitio od toga da im menadžeri nameću svoju volju.

Rotenovim argumentima nije pomoglo to što su originalni član benda Glen Metlok, kog je zamenio pokojni Sid Višs, i Višsovi naslednici stali su na stranu gitariste i bubnjara.

Televizijsku dramu Pistol producira Dizni, imaće šest epizoda i temeljise na Džonsonovim memoarima "Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol". Premijera bi trebalo da bude iduće godine.

Seks Pistolsi formirani su 1975. i raspali se tri godine posle. Iako im je karijera trajala samo dve i po godine u kojima su stigli izdati samo jedan album "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols", nemerljiv je njihov uticaj na istoriju popularne muzike.

