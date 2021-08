DŽOKERU BRAT IZDAHNUO NA RUKAMA: Rivera Finiksa čekala je blistava holivudska karijera, a umro je NA ULICI, sada bi imao 51 godinu

River Finiks rođen je 23. avgusta 1970. godine, a karijeru u šoubiznisu započeo je sasvim slučajno, dok je sa bratom Hoakimom i sestrama Samer i Rejn na ulici pevao i svirao za novac. Svi ga pamte kao izuzetno talentovanog mladića, a on bi sada proslavljao svoj 51. rođendan, ipak sudbina je imala neki drugi plan.

Da je poživeo bavio bi se i glumom i režijom, rekla je Samante Matis, koja mu je tada bila devojka, prisećajući ga se u ispovesti za „The Guardian”.

U emotivnom razgovoru Samanta je bila „vratila film” u noć kada je mlada zvezda preminula ispred kluba koji je u to vreme bio u vlasništvu glumca Džonija Depa. Na ulici, zgrčen, na rukama svog brata Hoakima Feniksa „zauvek je sklopio oči mladić koji je uvek bio tu za sve, a kad je njemu trebalo da se pomogne - nigde nikoga nije bilo”.

Kobnog 31. oktobra 1993, Samanta, Hoakim i njegova sestra Rejn uputili su se u jedan klub u Los Anđelesu. Tadašnja devojka objasnila je kako je mislila da će njih dvoje samo ostaviti tu, ali spostavilo se da je River dogovorio da idu na svirku.

- Znala sam da nešto nije u redu, takav me je neki osećaj obuzeo. Nisam videla da se neko drogira, ali on je bio pod dejstvom nečega, u to sam bila sigurna - prisećala se ona.

- Četrdeset i pet minuta kasnije bio je mrtav - zaplakala je.

Slavni River mrzeo je popularnost i sve što ona sa sobom nosi, međutim, s druge strane, priželjkivao je da je iskoristi za nešto dobro. U većini intervjua je isticao koliko je važno govoriti o zaštiti životne sredine, biti aktivan na tom polju, o vegetarijanstvu… Trudio se da ostavi dobar pečat, kako god da mu se za to ukazala prilika.

Samanta je, takođe, otkrila i da je bio izuzetno blizak sa svojom porodicom i da su ga svi podržavali, ali i da se veoma brinuo zbog toga što njegov otac ima problema sa alkoholom. Počeo da radi kad je imao samo osam godina i od malih nogu je smatrao da, umesto oca, treba da se brine o svima, iz tog razloga.

- Godinu dana pred smrt je rekao kako „mora da snimi još jedan film kako bi imali dovoljno para da njegova najmlađa sestra može da ode na fakultet”. Ne znam da li je to bila istina, ali tako mi je rekao - tvrdila je Samanta, koja je bila sa njim kad je umro, ali o tome nikad pre nije govorila.

Ona se rado prisetila trenutka kada ga je sa 19 godina upoznala u jednom klubu. Prišao joj je prvi i zatražio cigaretu.

- Možda zvuči glupo, ali znala sam da će nas sudbina spojiti. Između nas je bilo toliko hemije - rekla je pa dodala kako nije pogrešila.

Tri godine kasnije, dobili su ulogu u istom filmu, a ostalo je bila istorija.

River je, tvrdi Samanta, uvek bio spreman da pomogne, ali za njega su „važila druga pravila”.

- Kad je trebalo njemu da se pomogne, nije bilo nikoga! Koliko ja znam, nije se drogirao dok smo bili u vezi… Ali, tada sam bila baš mlada. Ipak, nekoliko dana pre njegove smrti, shvatila sam da se sa njim nešto događa. Ništa nisam videla, ali mislim da ga je ubio heroin. Uzeo je tek u klubu, te noći… - nastavila je da se seća, pa ispričala kako je, kad se vratila iz toaleta, shvatila da su njega i još jednog muškarca izbacili iz kluba.

Kad je izašla na ulicu, zatekla je svog dečka kako leži u grčevima.

- Vikala sam na drugog muškarca, pitala šta je uzeo, na šta mi je odgovorio „da ga ostavim na miru, jer mu kvarim užitak”.

Tražeći pomoć, utrčala je u klub gde je naletela na njegovog brata i sestru. Tada je devetnaestogodišnji Joakin pozvao Hitnu pomoć. Poziv preplašenog, mlađeg Feniksa, kasnije je bio pušten na svim radio-stanicama.

- Ima napade, molim vas, požurite… On umire - pričao je kroz suze, međutim, dok je pomoć stigla, River je već izdahnuo.

U dokumentima, kao uzrok smrti navedeno je da je glumac preminuo jer se predozirao kokainom i heroinom.

- Sve je primao k srcu. Da je danas živ, bavio bi se i glumom i režijom. Spasavao bi planetu, živeo svoj život… Zar to ne bi bilo lepo? - razmišljala je i dalje tužna Samanta.

