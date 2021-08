BIO JE VELIKI ČOVEK I DIVAN GLUMAC: Gorica Popović za KURIR o gubitku LANETA Gutovića: Jako mi je teško, ne mogu da verujem

Glumac Milan Lane Gutović preminuo je u 75. godini, nakon borbe sa opakom bolešću.

foto: Dado Đilas

Lanetova koleginica, glumica Gorica Popović, teško je dočekala ovu tužnu vest:

- Toliko gubitaka u poslednje vreme, a čovek ne može da se navikne na to. Jako mi je žao, Lane je bio veliki čovek i divan glumac. To je nestvarno da je on otišao. Bio je vedar čovek, izvanrednih glumačkih sredstava, duhovit i veoma specifičan u svom izrazu. Radili smo zajedno dosta stvari jako dugo - od prvih godina kad smo se sretali na televiziji na nekim emisijama, pa kasnije smo radili predstave, filmove... Zaista mi je jako teško i žao mi je. Ne mogu sa tim da pomirim, ne mogu da verujem.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, Gutović je rođen 11. avgusta 1946. godine u beogradskom naselju Umka, a potom je živeo u Kumodražu. Poslednjih godina često je kampovao i pecao.

Lanetovi roditelji su bili prosvetni radnici. Ima stariju sestru Bojanu za koju je jednom prilikom rekao da je prema njemu uvek bila zaštitnički nastrojena. Želeo je da upiše Prirodno-matematički fakultet, ali se oprobao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju gde je odmah primljen. Bio je u braku iz kog ima ćerku Milicu. Ona je krenula očevim putem, a osim glumom, bavi se i baletom. Krajem 2016. godine Milica se porodila pa je glumac postao deda. Više od deceniju je bio u vanbračnoj vezi sa Biljanom Knežević, balerinom Pozorišta na Terazijama. Sa njom ima sinove Janka i Spasoja.

Serije i filmovi poput „Tesne kože”, „Metle bez drške”, „Otvorenih vrata”, „Bele lađe” samo su neki od njegovih ostvarenja i projekata u kojima je dao svoj lični pečat.

foto: Beta

