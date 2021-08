NISI SMEO DA NAS NAPUSTIŠ: Ćirko zaplakao uživo za Šojićem, glumac nije mogao da sakrije tugu za kolegom

Glumac Aleksandar Dunić, čuveni Ćirko iz serije "Bela lađa", zaplakao je u programu uživo zbog kolege Milana Laneta Gutovića koji nas je juče napustio nakon teške bolesti.

Legendarni pozorišni i televizijski glumac Milan Lane Gutović umro je juče u 76. godini.

O liku i delu velikog glumca jutros je govorio njegov kolega Aleksandar Dunić koji je s njim glumio u seriji "Bela lađa". Naime, čuveni Ćirko se rasplakao na sam pomeni imena velikog glumca.

- Voleo bih da je ovo njegova velika šala, Lane je bio veliki glumac i bio je divan čovek. On je komediju doživljavao kao vrhunski izraz, kao nešto veće od tragedije i drame. Nešto što je superiorno, smeh je osobina bogova koji su sposobni da se osmehnu i sebi i životu. On je to maestralno radio, ali ja sam voleo njegovu ljudsku dimenziju, bio je sam, svoj, osoben, snažan, jak, nije bio slabić, bio je sposoban da se i suprotstavi, kaže mišljenje i po cenu da ga košta. Nije bio konformista, licemer i to je velika stvar. Bio je autentičan, niko nije ličio na njega. Blistava zvezda se ugasila. Živeće dok bude živelo sećanje na njega.

foto: Printscreen

Dunić je rekao i da su uprkos pričama da je prek čovek i težak za saradnju rekao:

- Nije bio prek, nego je morao da ima i fokus na sebe i deo svoje intime, morao je da odvojio deo za sebe da bi dao nama. Verujem da je sve želeo, ljudi su ga obožavali i hteli da provode vreme sa njim, a on je morao da se prikupi u tom davanju. Morao je da odvoji vreme za sebe da bi dao nama. Nikad nisam imao loših iskustava sa njim, tačno je znao ko je ko i šta je šta.

Glumac je rekao i da se Lane pitao nikada ne bi došlo ni do njegovog gostovanja, ovih emisija i tekstova.

- On je rastao na epskoj poeziji i tradiviji i imao je stig boj se onog koji je svikao mreti bez golema jada. Skromnost ga je krasila, on želi da bude u porodičnoj grobnici i bio je porodičan čovek i ljude koje je voleo zaista je voleo.

foto: Printscreen

Dunić je rekao i šta bi mu sada poručio da zna da ga gleda:

- Nisi smeo da nas napustiš. Juče kada sam ovo čuo imao sam utisak da se radi o lošem komadu, kao da fali još jedan čin. Nešto fali. Prosto trebalo je, spremao se da snimi još jednu seriju, verovatno bi tako posle ušao u mir, da promišlja o životu, umetnosti... mnogo je radio, mnogo je trčao i negde je taj smiraj zafalio.

- Ja lično mislim da je Šojić bio njegova doktorska disertacija. Čudio sam se ljudima s FDU kako ne razmišljaju o tome kako nekim glumcima treba dati doktorat. Ja bih ga pozvao i rekao 'Gospodine Gutoviću, vi ne znate da ste doktorirali". Ja sam njega video dva puta uživo, da neko ulazi u ulogu kao u svoje cipele. To je bila velika sreća. 80 epizoda je igrao i držao milionsko gledalište uz sebe. Svi smo mi tu igrali malo, ali oni su svi gledali Laneta, da se ne lažemo - rekao je u Jutarnjem programu na Prvoj televiziji.

foto: Printscreen

Kurir.rs/A.A.

