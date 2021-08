DA LI SE SEĆATE ZANOSNE KRALJICE TELENOVELA? Napunila je 50 godina, borila se protiv TEŠKE BOLESTI, a sada izgleda kao 1.000.000 $

Meksička glumica i pevačica Talija je 26. avgusta je napunila 50 godina. Ona je rođena u Meksiko Sitiju, a pravo ime joj je Ariadna Talija Sodi Miranda. Ona je jedna od retkih zvezda koja je rođena sa dva istinska talenta: pevačkim i glumačkim.

Zbog toga je ostvarila i dve vrlo uspešne karijere koje su se odlično nadopunjavale. Taliji su mediji i fanovi dali dva nadimka, naime ona je "Kraljica latino popa" i "Kraljica telenovela". Svoju muzičku karijeru započela je početkom devedesetih. Ubrzo je postala miljenica publike i kritike. Prodala je preko 40.000.000 albuma širom sveta, a smatra se jednim od najprodavanijih latino mužičara svih vremena. Takođe, sarađivala je mnogim muzičkim zvezdama poput Hulija Iglesiasa, Emilija Estefana, Majkla Džeksona, Tonija Beneta...

Talija je počela da glumi u sapunicama 1987. godine. Sa svojom nevinom, romantičnom i nežnom pojavom ubrzo je osvojila srca više od dve milijarde ljudi u više od 180 zemalja, a na Filipinima je stekla gotovo božanski status. Talija se je 2000. godine udala za muzičkog producenta Tomija Motolu sa kojim ima dvoje dece, ćerku Sabrinu Sakae i sina Mejua Alehandra. On je pre nje bio u braku sa pevačicom Marajom Keri. Talija i Tomi upoznali su se na slepom sastanku kog su organizovali njihovi zajednički prijatelji.

Tokom 2008. godine je objavila da boluje od lajmske bolesti, zbog čega je bila sprečena da promoviše svoj album "Lunada", ali je to motivisalo da promeni životnu perspektivu. O svom zdravstvenom stanju je pisala i u svojoj autobiografiji: "Znojila bih se obilno, natapajući pidžamu, čaršave, pa čak i dušek, sve me je bolelo, čak je i kosa počela da mi opada. Povremeno sam osećala kao da će glava da mi pukne, kao da u njoj ima olova, oči su me bolele u dupljama .... preosetljivost moje kože je bila toliko velika da ponekad nisam mogla da podnesem ni posteljinu."

Ona i njen suprug su poznati po svojoj ljubavi prema životinjama i često na društvenim mrežama dele slike svojih ljubimaca. "Umesto da izađem vikendom, više volim da provedem veče kod kuće sa svojim krznenim prijateljima uz dobar film!“, izjavila je Talija jednom prilikom.

(Kurir.rs/A.M.)

